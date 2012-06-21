〔港报社评〕做好监管,迎中小内企来港上市--星岛日报6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
上市仅3个多月即因帐目问题,遭证监会勒令停牌的洪良国际,昨日在法庭与证监会达成协议,承认上市资料误导投资者,斥资10亿3,000万港元向7,000多名小股东回购股份,当年上市集资所得差不多化为乌有,而且证监会并无保证不会作出刑事检控.民企爆发股灾后,未来大量中国中小型民企会继国企接力,成为香港上市的新血,香港必须在各方面做好保障投资者利益的配套.
香港最近两年先后爆发过两次民企股灾,去年源于国际大鳄藉狙击沽空,发布的消息有真有假,今年则是问题企业因为核数师辞任,或未能及时公布财务报告,帐目问题曝光.洪良国际出事,比这两轮股灾为早,这家由中国台湾“鞋材大王”萧登波在福建创立的运动服装针织布供应商和服饰连锁店商,由中国台湾第二大金控集团兆丰金融的子公司担任保荐人在港上市,证监会发现其招股章程中的数据,夸大了营业额、利润、现金价值和特许经营店数目,每年以亿元计.
民企股灾显示洪良并非个别特殊例子,相信证监会在继续调查其他企业.这些出问题的中国概念企业,由于利润和资产规模未足以符合中国证监审批条件,无法以H股形式来港上市,多是透过借壳等间接形式,在香港和海外注册和上市,绕过了中国证监规管,而本地机构因其业务在中国而增加了规管难度.
香港是中国企业到境外上市的首选地点,现时中国有90%的中小企,其利润和资产规模不符合以H股形式来港上市的要求.中国证监正部署降低规模门槛,有利这些中小企来港直接上市,不必借助于间接途径.中证监官员强调即使降低了门槛,对企业财务方面的要求不会放松,以保证企业质素.
民企爆煲和新股走样,公司和安排上市的中介人责无旁贷,监管机构同样有政策上的不足.香港证监今次“发威”为投资者讨回公道,有关监管和审批机制须同步改善,才有利市场把握中国放宽中小企来港上市的机遇,好好发挥市场集资功能而不断壮大.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。