《离岸人民币综述》境内外人民币债券收益率正渐靠拢,企业债发行遇冷

--记者 毕晓雯

路透香港6月21日电---在人民币升值预期降温、市场流动性趋向宽裕等因素共同驱动下,中国境内及境外人民币债券的收益率正逐渐靠拢.点心债市场早期发行收益率明显偏低的境况已成往事,人民币国际化正出现新进展.

境内企业在香港发行点心债的行动还略显迟滞,且整体收益率水平仍高过境内不少.尽管2012年接近过半,但仅有大唐集团发行了10亿元点心债,占发改委已批准企业债额度的5.4%.

"人民币升值预期下降,海外市场的动荡,都使投资都对点心债收益率的要求提高."中银香港固定收益部的报告指出.

自去年下半年以来,境外人民币债券和境内人民币债的利差开始趋窄.以10期国债为例,目前离岸市场<0#BCMKFB11024=>的收益报价在3.15%,而境内市场同期限的国债收益率目前约为3.40%,相差约30个点子.此前最高达200点左右.

一家中资银行的香港交易员表示,利差的缩窄主要是因为"境外的上升,境内的下降."

他表示,去年以来的欧债危机令美元资产走俏,而人民币升预期下降不仅令香港的人民币存款连降五个月,也令持有人民币债券的热情下降.这是境外点心债收益水平上升的主要原因.

对于境内市场,降息、流动性的宽松则共同推动一波债券牛市,收益率不断下降.

不过,金管局为市场提供流动性的政策开始将人民币资金导入点心债市场,也令上述市场发展趋势存在变数.自6月以来,中银香港点心债指数<0#.BCHKDIMSUMI>即稳步走高.

另外,海外市场对中国企业的信用风险仍存在较高的溢价要求,与境内相同类型的企业债收益率水平相比,利差要高出150-800个基点.因此,不占优势的融资成本令企业在港发行点心债遇冷.

但中信证券最新的研究报告却指出,"认同国内市场对中国企业信用风险的判断,这也意味着海外高收益债的信用利差仍有继续压缩的空间."

本周图表

离岸和在岸10年国债收益率水平比较 : r.reuters.com/tuq88s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 24,037.1 74

2. 渣打 11,849.1 36

3. 中国银行 8,126.3 9

4. 法巴 6,129.6 21

5. 巴克莱 4,962.4 10

**本周市场动态**

--中国证监会周三晚间在其网站发布相关征求意见稿称,将取消对基金公司持股5%以下股东的审核和内资基金公司主要股东持股比例不超过49%的规定;并将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变.[ID:nSB1623468]

--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称,老挝国家银行(老挝央行)宣布指定工行万象分行做为当地唯一的人民币清算行,代表老挝国家银行行使人民币清算职能.这也是继中银香港后,中国在境外设立的第二家人民币清算行.[ID:nSB1621754]

--香港政府周三公布,通胀挂钩债券(iBond)录得近四倍的超额认购,申请总数及总额均创新本地零售债券的纪录;而申请认购"人人有份".第二次发行通胀挂钩债券,发行额为100亿港元,最终收到逾33.2万份有效申请,涉及认购金额逾498亿港元.[ID:nSH0108419]

--据汤森路透旗下IFR报导,中国农业发展银行的新点心债完成定价,融资30亿元,包含15亿元票息2.98%的两年期债、10亿元票息3.2%的三年期债,以及5亿元票息3.35%的五年期债.

--全球物流运营商联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)已完成了一项以离岸人民币计价的商业票据交易,创建了一个新融资工具来为在中国的增长项目筹资.这将巩固UPS在这个最大成长市场中的地位.(完)