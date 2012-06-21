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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 12:00 BJT

〔香港热股〕恒大地产早盘最多急跌近两成,沽空机构Citron发表针对公司报告

路透香港6月21日电---中国恒大地产(3333.HK)周四早盘股价最多曾急挫近两成,至一个月以来的盘中低点.交易商表示,沽空机构Citron Research此前发表一份针对恒大的报告.

恒大地产早盘曾跌至3.6港元的盘中低位,为自5月22日以来的盘中低点.香港时间11:44跌15.63%;大盘恒生指数.HSI下滑0.93%.

Citron Research在其网页上发表的报告称,"我们的研究表明,贿赂、过度支出以及表外交易支撑起了恒大的财务报表."

路透曾电致恒大地产发言人,但暂未获任何评论.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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