版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 13:06 BJT

〔香港个股〕恒大地产澄清称有报告对公司无力偿债的指控失实

路透香港6月21日电---中国恒大地产(3333.HK)周四表示,对于有某机构发表了一份关于该公司以会计谋略及贿赂掩盖无力偿债的报告,当中的指控乃属失实.

"本公司谨此澄清该报告中的指控乃属失实.公司会稍后进一步发出澄清公告."恒大地产的声明称.

聚集中国三线城市的恒大地产早盘最多曾跌近两成,此前沽空机构Citron Research此前发表一份针对恒大的报告,内容指恒大通过贿赂、过度支出以及表外交易支撑起了其财务报表.[ID:nSH0108471](完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐