〔香港个股〕复星国际称上海外滩项目开发不受诉讼影响--董事长

路透香港6月21日电---中国综合类民营企业--复星国际(0656.HK)董事长郭广昌周四表示,尽管上海外滩项目BIFC(外滩国际金融服务中心)的民事诉讼仍在进行中,但不影响开发及公司对此项目的主导权.

他同时指出,与SOHO中国(0410.HK)文化价值观有差异,是双方走上对簿公堂一途的原因.然而,他也表示,不排除有和解的可能.

郭广昌在股东大会后记者会上谈及此项诉讼时称,"没看到潘总(指SOHO中国主席潘石屹)跟任何人有过合作项目,这种50/50项目,他有合作经验吗?!"

"双方没有感情基础,要继续走下去,是很痛苦的."他说,"诉讼不会影响开发的进行,我们仍有主导权."

这块被称为是外滩地王的商业房地产项目"8-1地块",原由复星持有50%权益,另外50%由三家地产公司上海证大(0755.HK)、绿城中国(3900.HK)及上海磐石共有.去年底这三家公司将所持有的权益出售给SOHO中国.

复星已于上月底向法院递交民事起诉,要求法院废除相关协议,以保障复星的优先认购权.[ID:nSH0107005]

**预计楼市刚性需求仍强**

郭广昌同时指出,房地产市场经过宏观调控后,价格已恢复平稳,不预期政府会再出台更严格的措施,且在薪资收入水平增加下,房地产市场的刚性需求仍强劲.

以上海为基地的复星集团主要五大业务板块为钢铁、矿业、房地产、医药、金融及零售."复星系"繁杂庞大,拥有多家中港上市公司的股份,包括控股复地集团2337.HK、复星医药(600196.SS)等及参股豫园商城(600655.SS),分众传媒FMCN.O,利尔化学(002258.SZ)等.另外,复星国际还透过复星医药间接持股中国最大药品分销商--国药控股(1099.HK).

郭广昌并表示,未来将加大在保险金融领域方面的投资.此外,与丹麦私募股权基金的合作,也有助于公司拓展在北欧国家的投资.

复星国际上周称,将与丹麦私募股权投资公司Axcel签署战略合作协议,双方将共同打造投资平台,共享在中国及丹麦的投资机会.

去年该公司曾与其关联企业共同出资近8,500万欧元,认购希腊珠宝商Folli Follie(HDFr.AT)定向增发的股份,占其扩大后股本9.5%;去年复星并参股法国度假村经营者--地中海俱乐部CMIP.PA.(完)