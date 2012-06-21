〔香港热股〕恒大地产遭沽空机构狙击股价急跌,公司称指控失实(更新版)

(新增报告内容和恒大回应)

* Citron Research质疑恒大造假,无力偿债

* 恒大股价最多急挫两成

* 公司称指控失实,将再作进一步澄清

路透香港6月21日电---遭沽空机构Citron Research报告质疑财务造假和无力偿还的恒大地产(3333.HK)早盘最多曾暴挫两成,公司于午盘开市前随即发出声明,指有关指控乃属失实.

聚焦中国三线城市的恒大地产(3333.HK)以销售额计排行全国第二.截至去年底止,公司在内地的土地储备达1.37亿平方米;而全国销售额最大,且以"货如轮转"为策略的万科(000002.SZ)200002.SZ去年底土地储备为3,547万平方米;以市值计香港最大市市内房股的中国海外(0688.HK)于去年底的土地储备只有3,445万平方米.

Citron Research在其网页上发表的报告称,"我们的研究表明,贿赂、过度支出以及表外交易支撑起了恒大的财务报表."

"这肯定敲响了警号,报告所指相当直接."一名不愿具名的房地产基金经理称."我们希望从管理层方面获得更多的讯息,我也肯定他们会有其本身的另一个故事告诉投资者."

"本公司谨此澄清该报告中的指控乃属失实.公司会稍后进一步发出澄清公告."恒大地产的声明称.

近年多家上市民营企业遭受到如Citron Research、"浑水"(Muddy Waters)等沽空机构的狙击,怀疑这些民企财务造假.上月初,在中国从事香精香料生产的华宝国际(0336.HK)遭曾撰写报告质疑超大现代(0682.HK)造假的分析机构Anonymous Analytics提出质疑.

以美国加洲为基地的Citron Research发表长达57页的报告,指恒大地产自2006年以来,其资产增长超过20倍,远超同侪如中国海外、华润置地(1109.HK)、碧桂园(2777.HK)等.此外,公司以其大规模及低成本的土地储备为其主要竞争优势.此外,中国对房地产行业收紧流动性,但恒大地产仍对投资界表示公司资本和流动性充裕.

报告质疑恒大无力偿债,并将会因市场流动性紧绌而受到严重挑战.此外,管理层至少利用六项会计欺诈方法,去掩饰公司无力偿债的事实.该报告称,据其研究显示,恒大有需要作出的拨备高达710亿元人民币,而其备考股本值应为负360亿元,而非公司所报告的350亿元.

Citron Research称,恒大乃通过贿赂地方官员,以低于市价买入大量土地,而中国政府开始执行闲置土地法,恒大将面临庞大的罚款,以及交还大批土地予政的风险.

据汤森路透数据,恒大地产的未偿还债券金额约28亿美元.而评级机构标准普尔于5月31日发表报告,指恒大的业务风险"一般",而其财务风险"显着",风险主要因其积极以债务支持其增长胃纳.

恒大地产周四早盘股价最多曾急挫近两成,跌至3.6港元的盘中低位,为自5月22日以来的盘中低点.在公司发出简短的澄清声明后,公司股价仍跌逾一成.香港时间13:27跌14.29%;大盘恒生指数.HSI下滑0.96%.(完)

--记者 梁慧仪/Alex Frew McMillan; 审校 乔艳红