更正:〔香港股市〕恒指收低1.3%,恒大地产和联想股价受重创

(更正:因译文有误,内文第一段改为"投资人反应欠佳",非"但投资者却对此反应不大")

路透6月21日电---香港股市周四收低,一份民间调查显示中国制造业为连续第八个月萎缩,投资人反应欠佳.

恒生指数.HSI收低1.3%,报19,265.1点.恒生国企指数.HSCE收低1.6%,报9,663.4点.

内地方面,沪深300股指.CSI300收低1.6%,报2,512.2点,创4月9日以来最低收盘价.本周收低2.2%.中国市场周五将适逢公共假期而休市.

在汇丰公布中国6月制造业采购经理人指数(PMI)后,市场跌幅略微扩大.汇丰PMI数据降至48.1,创七个月新低,并为连续第八个月处在荣枯分水岭下方.上月终值为48.4.[ID:nSB1623852]

遭沽空机构Citron Research报告质疑财务造假和无力偿还的恒大地产(3333.HK)早盘最多曾暴挫两成,但之后缩减跌幅,终场收跌11.4%.公司于午盘开市前发出声明,指有关指控乃属失实.[ID:nSH0108487]

中国计算机巨头--联想集团(0992.HK)大跌9.4%,因台湾报纸报导称,该公司已将个人电脑(PC)发货增长预期腰斩.但路透联系的分析师对此表示质疑,称提供如此精确财测数据并非联想的惯常做法.联想股价周四创下6月6日以来最低收位,而在此之前,已自5月29日低位累计上涨12%.(完)

--编译 王翔琼/许娜;审校 王洋/隋芬

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