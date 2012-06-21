版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 16:57 BJT

〔香港数据〕5月份CPI年增率下滑至4.3%,因私人房屋租金及食品升幅缓和

路透香港6月21日电---香港统计处周四公布,5月综合消费物价指数(CPI)同比上涨4.3%,较上个月的4.7%回落,因食品通胀持续缓和以及私人房屋租金升幅收窄.

政府发言人表示,随着香港经济以相对较慢的速度扩张及进口价格的升幅有所放缓,通胀可望在未来几个月进一步回落.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,5月基本通胀率按年增幅为5.1%,亦较上月下滑.

(单位:%) 2012年5月 2012年4月 2011年5月

综合消费物价指数 +4.3 +4.7 +5.2

甲类消费物价指数 +3.8 +4.2 +5.6

乙类消费物价指数 +4.6 +5.0 +5.2

丙类消费物价指数 +4.3 +4.9 +4.9

基本通胀率 +5.1 +5.6 +5.1

注: r代表修正. (完)

浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]

浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选(here)

--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐