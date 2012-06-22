《香港报摘》--经济日报6月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--沉寂一时的民企风暴又起风浪,香橼研究(Citron Research)对恒大地产(3333.HK)发表六大指控,包括夸大资产值及隐藏负债真实情况,预料恒大已到资不抵债的临界点;消息一度冲击恒大股价大泻两成,
* 其他:
--金管局再次提醒,香港的存贷利率亦受自身的供求因素影响,不应假设本港的存贷利率会跟随美息持续低企.
--绿城中国(3900.HK)今天稍后将在上海举行的记者会,市传该公司将与融创(1918.HK)就上海、苏州、无锡及常州的项目进行合作,料涉资30-40亿港元.
--联想集团(0992.HK)昨日一度急泻近11%,因有台湾报章的报导指,联想大幅削减个人电脑的出货量预测.
--时装零售股迪生创建(0113.HK)以及包浩斯(Bauhaus)(0483.HK)截至今年3月底止全年净利按年分别下跌45%及34%.
--招商银行(3968.HK)(600036.SS)旗下香港永隆银行的司库邝国荣称,预计本港6个月以下的人民币定存利率将会回落到2.5厘或以下水平,年底本港人民币存款料达6,500亿元,较现时约增加1,000亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。