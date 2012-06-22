《香港报摘》--经济日报6月22日

* 要闻版头条:

--沉寂一时的民企风暴又起风浪,香橼研究(Citron Research)对恒大地产(3333.HK)发表六大指控,包括夸大资产值及隐藏负债真实情况,预料恒大已到资不抵债的临界点;消息一度冲击恒大股价大泻两成,

* 其他:

--金管局再次提醒,香港的存贷利率亦受自身的供求因素影响,不应假设本港的存贷利率会跟随美息持续低企.

--绿城中国(3900.HK)今天稍后将在上海举行的记者会,市传该公司将与融创(1918.HK)就上海、苏州、无锡及常州的项目进行合作,料涉资30-40亿港元.

--联想集团(0992.HK)昨日一度急泻近11%,因有台湾报章的报导指,联想大幅削减个人电脑的出货量预测.

--时装零售股迪生创建(0113.HK)以及包浩斯(Bauhaus)(0483.HK)截至今年3月底止全年净利按年分别下跌45%及34%.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)旗下香港永隆银行的司库邝国荣称,预计本港6个月以下的人民币定存利率将会回落到2.5厘或以下水平,年底本港人民币存款料达6,500亿元,较现时约增加1,000亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]