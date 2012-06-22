《香港报摘》--信报6月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中美欧经济数据表现均疲弱,加上美国联邦储备局没有暗示快将推出第三轮量化宽松(QE3),拖累布兰特原油价跌至18个月低位,并继续寻底.
* 其他:
--蒙牛乳业(2319.HK)在微博上公布旗下冰淇淋代加工厂天辅乳业现场调查结果,并承认该代加工厂的生产环境管理确实在违规情况,但否认存在抽检不合格率情况.
--油气钢管制造商珠江钢管(1938.HK)于广东珠海年产能30万吨的直缝埋弧焊管新厂房正式投产,该公司主席陈昌称,欧债及中国经济放缓不影响公司业务,目前手头未交付订单逾41万吨.
--已故前香港会(Hong Kong Club)主席莫应基的女儿莫慧馨控告汇丰(0005.HK)私人银行(瑞士)不当销售accumulator及股票挂钩票据(ELN)并索偿约8,000万港元的案件,被高等法院驳回.
--有"联汇之父"之称的景顺首席经济师祈连活(John Greenwood)认为,前金管局总裁任志刚高估了人民币成为国际储备货币的速度;他并认为,人民币要挑战美元需时数以十年计.
--永泰地产(0369.HK)董事总经理区庆麟称,公司若成功收购南联地产(1036.HK),仍需支付2亿港元回购持有南联其他现有资产的私人公司股份,因此无意在交易完成后向永泰股东分派特别股息.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。