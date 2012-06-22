《香港报摘》--信报6月22日

* 头版头条:

--中美欧经济数据表现均疲弱,加上美国联邦储备局没有暗示快将推出第三轮量化宽松(QE3),拖累布兰特原油价跌至18个月低位,并继续寻底.

* 其他:

--蒙牛乳业(2319.HK)在微博上公布旗下冰淇淋代加工厂天辅乳业现场调查结果,并承认该代加工厂的生产环境管理确实在违规情况,但否认存在抽检不合格率情况.

--油气钢管制造商珠江钢管(1938.HK)于广东珠海年产能30万吨的直缝埋弧焊管新厂房正式投产,该公司主席陈昌称,欧债及中国经济放缓不影响公司业务,目前手头未交付订单逾41万吨.

--已故前香港会(Hong Kong Club)主席莫应基的女儿莫慧馨控告汇丰(0005.HK)私人银行(瑞士)不当销售accumulator及股票挂钩票据(ELN)并索偿约8,000万港元的案件,被高等法院驳回.

--有"联汇之父"之称的景顺首席经济师祈连活(John Greenwood)认为,前金管局总裁任志刚高估了人民币成为国际储备货币的速度;他并认为,人民币要挑战美元需时数以十年计.

--永泰地产(0369.HK)董事总经理区庆麟称,公司若成功收购南联地产(1036.HK),仍需支付2亿港元回购持有南联其他现有资产的私人公司股份,因此无意在交易完成后向永泰股东分派特别股息.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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