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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 08:56 BJT

〔香港个股〕绿城与融创股份双双停牌,此前有报导指两家公司将公布合作

路透香港6月22日电---中国房地产商--绿城中国(3900.HK)与融创中国(1918.HK)周五股份双双暂停买卖,此前有报导指两家公司将公布合作计划.

融创在一份联交所声明中称,停牌以待公布一项主要交易及关连交易.而稍早本港多份报章报导,绿城计划进一步出售于上海及江苏数个地产项目予融创,涉及金额达数十亿元人民币.

停牌前,绿城中国周四收市报8.07港元,融创则报3.08港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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