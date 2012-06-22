〔香港个股〕绿城与融创股份双双停牌,此前有报导指两家公司将公布合作

路透香港6月22日电---中国房地产商--绿城中国(3900.HK)与融创中国(1918.HK)周五股份双双暂停买卖,此前有报导指两家公司将公布合作计划.

融创在一份联交所声明中称,停牌以待公布一项主要交易及关连交易.而稍早本港多份报章报导,绿城计划进一步出售于上海及江苏数个地产项目予融创,涉及金额达数十亿元人民币.