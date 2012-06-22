〔香港个股〕绿城与融创股份双双停牌,此前有报导指两家公司将公布合作

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港6月22日电---中国房地产商--绿城中国(3900.HK)与融创中国(1918.HK)周五股份双双暂停买卖,此前有报导指两家公司将公布合作计划.
融创在一份联交所声明中称,停牌以待公布一项主要交易及关连交易.而稍早本港多份报章报导,绿城计划进一步出售于上海及江苏数个地产项目予融创,涉及金额达数十亿元人民币.
停牌前,绿城中国周四收市报8.07港元,融创则报3.08港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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