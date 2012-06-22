〔港报财经评论〕增加信贷额,要靠有形手--经济日报6月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
增加信贷额,要靠有形手/ 余少文
A股三连跌,国企指数则见两个半星期以来最大单日跌幅,维持上落震荡格局.而认为估值吸引的内银股,面对银监会要求加大信贷投放力度,另一边厢又面对存款急降压力,要看中国如何推动存款及贷款需求上升.国企指数昨日下跌157点或1.6%,收9,663点,成交额只有88亿港元,尽管维持日升日跌走势,但过去四日都是高开低收,动力明显减弱,昨日只有9只主板H股可以逆市上升,电力股和航空股相对硬净.而红筹指数则受到内房股以及可能削减供应量的联想集团(0992.HK)拖累,全日跌122点或3.2%,收3,751点,成交额增加至57亿港元,成分股中只有华润电力(0836.HK)录得升幅.中资股由开市跌到收市,内房股表现最差,相信是受到恒大地产(3333.HK)被指造假消息所拖累.尽管恒大主席许家印反驳及澄清,但过去受造假相类似消息或谣言所影响的中资股,股价急跌后,短期内多未能回到急跌前水平,如上海医药(2607.HK),故股民如想短线博恒大反弹,也要见好即收.
至于另一消息是四大内银股6月首两周新增贷款只有250亿元人民币,但见内银股近期在每个月中上旬时间放贷意愿好似不高,最后一两周才会加大信贷投放力度,不排除内银股在6月最后一至两周才会发力,如5月般大幅增加贷款额,故6月新增贷款应可达1万亿元人民币.只是中国内地媒体同时指出,四大行在6月首两周的存款减少4,600亿元人民币,这是较为关注,因为存款下降会影响放贷能力,加上人民银行调查也指贷款总体需求持续下降,会对内银股造成一定压力.尤其是银监会在6月初要求商业银行加大信贷投放力度,觉得内银股一方面要配合中国政策增加贷款,但另一方面又要面对存款减少压力,令人对内银股有”巧妇难为无米之炊”之感.
当然,以内银股今年首季贷存比率来看,平均贷存比率为68.5%,跟上限75%仍有一段距离.但实际上九行中有四行贷存比率超过70%,最低是农业银行(1288.HK)和重庆农村商业银行(3618.HK),比率不足60%,即使是工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)和中国银行(3988.HK)等存款较高的银行贷存比率不超过70%,故内银股似乎仍有一定的放贷空间,四大行的贷存比率每年有一个指标,较75%还要低,故实际上四大行提高信贷力度也会受到一定限制.(010)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。