〔港报财经评论〕增加信贷额,要靠有形手--经济日报6月22日

增加信贷额,要靠有形手/ 余少文

A股三连跌,国企指数则见两个半星期以来最大单日跌幅,维持上落震荡格局.而认为估值吸引的内银股,面对银监会要求加大信贷投放力度,另一边厢又面对存款急降压力,要看中国如何推动存款及贷款需求上升.国企指数昨日下跌157点或1.6%,收9,663点,成交额只有88亿港元,尽管维持日升日跌走势,但过去四日都是高开低收,动力明显减弱,昨日只有9只主板H股可以逆市上升,电力股和航空股相对硬净.而红筹指数则受到内房股以及可能削减供应量的联想集团(0992.HK)拖累,全日跌122点或3.2%,收3,751点,成交额增加至57亿港元,成分股中只有华润电力(0836.HK)录得升幅.中资股由开市跌到收市,内房股表现最差,相信是受到恒大地产(3333.HK)被指造假消息所拖累.尽管恒大主席许家印反驳及澄清,但过去受造假相类似消息或谣言所影响的中资股,股价急跌后,短期内多未能回到急跌前水平,如上海医药(2607.HK),故股民如想短线博恒大反弹,也要见好即收.

至于另一消息是四大内银股6月首两周新增贷款只有250亿元人民币,但见内银股近期在每个月中上旬时间放贷意愿好似不高,最后一两周才会加大信贷投放力度,不排除内银股在6月最后一至两周才会发力,如5月般大幅增加贷款额,故6月新增贷款应可达1万亿元人民币.只是中国内地媒体同时指出,四大行在6月首两周的存款减少4,600亿元人民币,这是较为关注,因为存款下降会影响放贷能力,加上人民银行调查也指贷款总体需求持续下降,会对内银股造成一定压力.尤其是银监会在6月初要求商业银行加大信贷投放力度,觉得内银股一方面要配合中国政策增加贷款,但另一方面又要面对存款减少压力,令人对内银股有”巧妇难为无米之炊”之感.

当然,以内银股今年首季贷存比率来看,平均贷存比率为68.5%,跟上限75%仍有一段距离.但实际上九行中有四行贷存比率超过70%,最低是农业银行(1288.HK)和重庆农村商业银行(3618.HK),比率不足60%,即使是工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)和中国银行(3988.HK)等存款较高的银行贷存比率不超过70%,故内银股似乎仍有一定的放贷空间,四大行的贷存比率每年有一个指标,较75%还要低,故实际上四大行提高信贷力度也会受到一定限制.(010)