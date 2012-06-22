〔港报财经评论〕民企失信人心怯懦--信报6月22日

民企失信人心怯懦/ 习广思

美国联储局刚开完会,市场焦点即回到中国、欧洲.港股藉汇丰中国PMI数据调整,恒指开市回软,及后跟随A股回落,尾市再因欧洲开市偏淡而跌幅扩大,收报19,265点,下跌253点,未能企稳19,500点水平,大市成交额473亿港元,沽空比率10.06%.市场焦点回到西班牙银行危机及买债方案,18,900-18,999点仍是恒指的第一道防线.联储局延长扭曲操作半年,市场看似抱有期望,但实际是”无望可失”,这颗子弹不到了最危急的关头,主席贝南奇是不会动用的.不过,以贝南奇对失业及经济增长愈讲愈悲的形势,加上调低增长预测,联储局推出QE3的机会仍然存在,相信往后每隔个多月,市场又会炒作一次.

焦点转向China Down另外,本报昨天头版列出了联储局出招的时间表,当中显示了一项非常重要的讯息,就是在2011年8月,当局承诺超低息至2013年中.2012年1月承诺超低息至2014年底.须知道,时间可以一推再推,8月议息时,他随时顺手把超低息再延至2015年中.促使股市回落的,不是推QE3的期望落空,而是中国PMI数据,汇丰认为是经济见底的讯号.不过,讲见底都大大话话讲了好几个月,对股市来说,更重要的是恒指及A股跌幅不如以往,反映市场对负面宏观数据有所准备.评论员说,忘记Grexit,因为China Down杀到,China Down已讲了好几个月,减息就是为了阻止下滑速度,但自5月开始的刺激措施,要等到第三季后期才见效用,眼前中国经济仍在寻底.

恒大(3333.HK)被沽空机构Citron Research发表报告大肆批评,股价一度急挫20%,收报3.97港元,下跌11%.造假指控是真是假,已不重要,其功用与目的已经达到.以恒大上周大量的沽空成交额而言,空军昨天已成功降落,且完成狙击.事实上,内房与濠赌股是对冲基金的恩物,波幅高上落大,近期内房转强已成功吸引大量沽空出现,特别是几只流动量高的内房股,例如世茂(0813.HK)、龙湖(0960.HK)、华润置地(1109.HK)及中海外(0688.HK).沽空是平常事,但在大行唱好下要成事,始终需要东风配合,而沽空机构的研究报告正好担当此角色.反之,绿城(3900.HK)逆市急升,如入无人之境,其在九仓(0004.HK)宣布入股后,沽空仓位清得乾乾净净,空军几近绝迹.然而,为何一份沽空报告足以令市场惊惶失措?这问题,其实中资公司是解决不了的,因为说到尾,投资者对中资公司早已信心不足.(B01)

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汇市短期反覆难测/ 苏子

目前汇市的炒作主题不外乎是欧债危机及各央行联手”放水”救市,市场情绪在欧债危机与”放水”之间交错上落,使作为避险货币的美元一直跟随着市场这种反覆无常的情绪而呈现一个较为大型的上落市走势,美元其实并无一个主体趋势出现.简言之,若央行”放水”力度足够,市场情绪便可以暂时把欧债危机仍然没完没了的问题抛诸脑后,美元因欠缺避险资金支持而转弱,至于一众高风险资产价格则可以升个不亦乐乎.即使处于欧债危机风眼中的欧罗,亦可以升至令看淡的投资者感到侧目的水平.联储局日前的议息结果只是延长OT,并没有启动QE3,使市场本来较为乐观的情绪有所逆转,美元因而暂时出现一定的支持力,欧罗兑美元亦因此未能趁机突破本周初的1.2747高位,令汇市的短期走势变得较为反覆测.

目前市场已深信联储局在2014年底前仍会维持超低息政策,加上欧债危机的杀伤力已成功迫使大量资金走向美债避险,结果令美债息率即使在欠缺QE3措施下仍照跌如仪.然而,这却令整个金融市场环境更不易预测.只要欧债危机一直未有一个终极解决方案出现,市场情绪仍会是处于一个较为恐惧的基调里.换言之,市场情绪即使因为央行”放水”而略为好转,亦只会是短暂性质,当市场焦点不久又再重投欧债危机身上时,美债息率自然又会走低,至于美元则因为避险资金一再追捧而走高.因此,汇市在反覆难测的大环境里,美元的大方向似乎仍然值得看高一线,但大前提当然是美债泡沫不能有爆煲迹象.所以,目前欧罗兑美元虽然处于反弹浪中运行,但在美元后市将继续走高的机会仍高下,趁高建立欧罗兑美元短仓的胜算其实仍高,汇价后市再跌破今年的1.2286低位的可能性绝对不容抹煞.

目前欧罗兑美元的升势虽然仍受制于本周初的1.2747高位,至于回落低位则一直成功守稳在10天SMA支持以上,再配合10天SMA已见升破20天SMA,使不少短线投资者相信汇价有较高机会向上作出重大突破.但由于目前汇市主要是由大量闲资所驱动,而这些资金的走向往往会与市场一般投资者的预期呈现反方向,故小心10天SMA突破20天SMA有可能为假突破的技术走势陷阱.短期内一旦欧罗兑美元跌破10天SMA支持收市,料汇价将有较高机会再次转弱,而美元整体走势则回复强势.(B08)