〔港报社评〕未开赛先窒步,新政府施政倍艰--星岛日报6月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
立法会否决优先讨论政府架构重组的决议案,令梁振英班子能否在7月1日齐齐整整就任,蒙上巨大阴影,甚至连能否在7月18日立法会期结束前通过,也难确定,打击下届政府的政治能量和实际运作.
泛民视候任特首梁振英的挫折为自己胜利,在新官未上任时已先施下马威,梁振英班子“局部”上任,面子问题还是其次,主要是未上场已经被人视为弱势政府,在争取社会各方大力支持其施政方面,倍加困难.
如果立法会连7月18日会期结束前,都不能够通过这个决议案,就要等到选举后,新一届立法会10月登场后推倒重来,候任特首办估计,最快各司局长都要到明年才能够完整埋班.对新政府来说,这不但拖慢实现新特首的施政理念,而且找到的人选愿否等半年才上任,增加了另谋高就或挖角变数.新政府阵容不齐整,一开始就“窒步”,战斗力难免受影响.
港大民调显示,支持梁班子能够7月1日齐整上任者占多数.社会在这方面的讨论并不热烈,民众没有显示强烈诉求.新架构未能通过,实际影响有限.最值得关心的是,重组没有遇到民意阻力,却竟因为建制派自乱阵脚,内忧比外患还要致命.假如日后要推动有争议性的政策,情况岂非会更坏?
有政治学者形容梁振英的政治蜜月期已过.泛民今次在架构重组方面,取得初步政治胜利,有议员乘胜追击,表明要在仅余的会期把架构重组拖垮,梁振英和建制派不得不严阵以待,避免重蹈今次“大意失荆州”的覆辙.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。