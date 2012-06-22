〔港报社评〕未开赛先窒步,新政府施政倍艰--星岛日报6月22日

立法会否决优先讨论政府架构重组的决议案,令梁振英班子能否在7月1日齐齐整整就任,蒙上巨大阴影,甚至连能否在7月18日立法会期结束前通过,也难确定,打击下届政府的政治能量和实际运作.

泛民视候任特首梁振英的挫折为自己胜利,在新官未上任时已先施下马威,梁振英班子“局部”上任,面子问题还是其次,主要是未上场已经被人视为弱势政府,在争取社会各方大力支持其施政方面,倍加困难.

如果立法会连7月18日会期结束前,都不能够通过这个决议案,就要等到选举后,新一届立法会10月登场后推倒重来,候任特首办估计,最快各司局长都要到明年才能够完整埋班.对新政府来说,这不但拖慢实现新特首的施政理念,而且找到的人选愿否等半年才上任,增加了另谋高就或挖角变数.新政府阵容不齐整,一开始就“窒步”,战斗力难免受影响.

港大民调显示,支持梁班子能够7月1日齐整上任者占多数.社会在这方面的讨论并不热烈,民众没有显示强烈诉求.新架构未能通过,实际影响有限.最值得关心的是,重组没有遇到民意阻力,却竟因为建制派自乱阵脚,内忧比外患还要致命.假如日后要推动有争议性的政策,情况岂非会更坏?

有政治学者形容梁振英的政治蜜月期已过.泛民今次在架构重组方面,取得初步政治胜利,有议员乘胜追击,表明要在仅余的会期把架构重组拖垮,梁振英和建制派不得不严阵以待,避免重蹈今次“大意失荆州”的覆辙.(A06)