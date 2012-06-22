〔港报社评〕重组受阻影响大,反对派拉布是祸首--文汇报6月22日

立法会在长达9小时辩论后,以一票之差否决由政府提出的优先审议新政府架构重组决议案的动议.事实上,如果未能在现届立法会会期内完成架构重组的审议工作,不但影响各问责官员任命,而且将令新一届政府难以有效施政,妨碍各项经济民生政策落实,这不是梁振英个人的面子问题,而是关系全港市民福祉.造成这一严重后果,反对派拉布是罪魁祸首.社会各界应该发声,推动立法会在今届会期内完成审议.

政府架构重组经过反对派议员的拉布行动,能够赶在就职前完成重组“整齐上任”的机会已经微乎其微.更令人忧虑的是,反对派议员仍然坚持继续拉布,企图阻止在现届立法会任期内完成重组审议.如果政府架构重组的议案未能在现届立法会任期内审议通过,意味新一届政府可能要在半年以至1年之后才能完成重组.这不但为当局的组班工作造成困难,而且以旧有的政府架构来推行新一届政府政策,也会面对诸多不协调,延误有利民生经济政策的落实.这是社会最担心的地方.

反对派千方百计拖延重组,令新一届政府残缺不全,受害的将是全港市民.市民应积极发声,向拉布议员显示民意的诉求,施加民意压力.同时,为了香港的整体利益,社会各界应继续推动在会期内通过审议,建制派议员更应顾全大局,支持架构重组方案,阻止反对派的拉布图谋,共同努力完成政府架构的重组工作.(A06)