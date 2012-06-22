〔港报社评〕架构改组无期,无缝交接泡汤--明报6月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
政府提出动议,要立法会优先审议政府架构重组决议案,因为政府箍票不力,动议“意外地”被否决,除非当局还有什么神来之笔,否则架构重组在7月1日政府换届之前,不可能获得立法会通过,意味新旧政府无缝交接将不会出现.目前行政与立法关系恶劣,有效管治已经受到严峻考验,今年9月换届选举之后,若立法会组成格局基本不变,则未来5年,梁振英政府能否改善、处理好与立法会的关系,关乎他的施政成败.就市民的利益而言,当然不愿见到无休止的政治斗争,把香港酱死.
政府挖空心思提出动议,使立法会可以优先审议架构改组决议案,引起泛民议员大表不满,但是导致待议事项“塞车”,与去月审议替补机制的拉布拖延不无关系,政府既然使出具争议的罕有一招,理应部署妥当,布好阵势,务必使动议通过,现在动议被否决,检视投票情况,显示政府缺乏组织协调,未做好箍票工作.
昨日,梁振英吃了两记闷棍,架构改组将触礁是其一,寓所被揭发僭建玻璃棚是其二,这两件事对梁班子而言提出了两个警示,首先,梁振英面对的政治生态,较曾荫权的处境更为恶劣,特别是不少人对他有成见,部分更见敌意,梁班子要有困难更多、要付出更多努力的心理准则,说得严重一点,将会是恶战连场.其次,梁振英和他的团队,应该认识到他们已是公众人物,时刻都受到监察,他们必须身家清白,才可以经得起监察和考验.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。