〔港报社评〕架构改组无期,无缝交接泡汤--明报6月22日

政府提出动议,要立法会优先审议政府架构重组决议案,因为政府箍票不力,动议“意外地”被否决,除非当局还有什么神来之笔,否则架构重组在7月1日政府换届之前,不可能获得立法会通过,意味新旧政府无缝交接将不会出现.目前行政与立法关系恶劣,有效管治已经受到严峻考验,今年9月换届选举之后,若立法会组成格局基本不变,则未来5年,梁振英政府能否改善、处理好与立法会的关系,关乎他的施政成败.就市民的利益而言,当然不愿见到无休止的政治斗争,把香港酱死.

政府挖空心思提出动议,使立法会可以优先审议架构改组决议案,引起泛民议员大表不满,但是导致待议事项“塞车”,与去月审议替补机制的拉布拖延不无关系,政府既然使出具争议的罕有一招,理应部署妥当,布好阵势,务必使动议通过,现在动议被否决,检视投票情况,显示政府缺乏组织协调,未做好箍票工作.

昨日,梁振英吃了两记闷棍,架构改组将触礁是其一,寓所被揭发僭建玻璃棚是其二,这两件事对梁班子而言提出了两个警示,首先,梁振英面对的政治生态,较曾荫权的处境更为恶劣,特别是不少人对他有成见,部分更见敌意,梁班子要有困难更多、要付出更多努力的心理准则,说得严重一点,将会是恶战连场.其次,梁振英和他的团队,应该认识到他们已是公众人物,时刻都受到监察,他们必须身家清白,才可以经得起监察和考验.(A05)