〔港报社评〕伯南克黔驴技穷,口术以拖待变--经济日报6月22日

美国联储局主席伯南克在重重掣肘下,昨只延长扭曲操作,虽未为市场带来惊喜,他留下或加推量宽的尾巴,以稳市场信心.惟他已黔驴技穷,难再有有力招数,只以拖待变,望年底总统大选后财政政策或变,又或经济衰够复苏.

储局昨未推第3轮量宽,仅宣布将本月底结束的扭曲操作,即买长债、沽短债的措施延至年底,额度更仅为2,670亿美元,为市场预期下限.令炒作量宽概念的商品市场显着回吐,反映市场失望.

伯南克指储局之前对复苏太乐观,昨更调低今年、明年与后年的经济增长与就业预测,但行动上却不出重招挺经济与就业,似乎言行不一.此应是伯南克欲动无从.之前市场认为储局会推第3轮量宽,主因除美国就业市场放缓外,欧债危机火速升温,势逼储局出重招救急.

美国经济与外围环境尚未高危,伯南克此时要推第3轮量宽,除难说服储局内鹰派,更势遭共和党狂轰,指摘他出招实为奥巴马年底竞选连任造势.伯南克虽有助奥巴马的政治压力,但亦要等候时机,现时最佳策略是先延扭曲操作,更出口术表明量宽可加码,先稳市场信心并铺后路,一俟美国经济与就业放缓加速,或欧债急爆,推第3轮量宽便水到渠成.

其实伯南克和市场都心知肚明,不论延长扭曲操作或加码再量宽,再松银根之举对经济的实质作用相当有限.宽松措施无非要压低债息与美元,并推高股市创造财富,从而刺激投资、出口与消费,惟美国债息及按揭利率已企历史低位,再降空间有限.欧债危机令资金涌向美元避险,美元易升难跌.宽松措施对股市的刺激,也是一鼓作气、再而衰、三而竭,效用愈来愈弱,第3轮量宽对市场来说,只是有胜于无.

货币政策对美国经济复苏助力有限,伯南克现在做的只是拖字诀,用松银根和出口术为金融市场与经济吊盐水,以捱过11月美国总统大选前的敏感期,待明年初新一届政府上场再想办法,又或经济经过6年调整,终休养足够而可回升.此虽无奈,却是伯南克与市场要面对的现实.(A10)