〔离岸人民币〕中国财政部定于下周四在香港招标发行155亿元人民币国债

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港6月22日电---中国财政部周五公布,将于下周四(28日)通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者招标发行155亿元,期限分别为3-15年.
财政部此前公告,此次在港发行的国债共计达230亿元.除向机构投资者招标发行外,还将首次定向国外中央银行发行20亿元;另55亿元面向个人投资者发行,期限两年.
各个期限的国债发行情况为:3年期为70亿元、5年期为55亿、,7年期、10年期、15年期则分别为10亿元.
财政部并称,2012年继续在香港发行人民币国债并稳步扩大发行规模,人民币国债的发行,推动香港债券市场的基础设施建设,促进香港债券市场的发展.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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