〔离岸人民币〕中国财政部定于下周四在香港招标发行155亿元人民币国债

路透香港6月22日电---中国财政部周五公布,将于下周四(28日)通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者招标发行155亿元,期限分别为3-15年.

财政部此前公告,此次在港发行的国债共计达230亿元.除向机构投资者招标发行外,还将首次定向国外中央银行发行20亿元;另55亿元面向个人投资者发行,期限两年.

各个期限的国债发行情况为:3年期为70亿元、5年期为55亿、,7年期、10年期、15年期则分别为10亿元.

财政部并称,2012年继续在香港发行人民币国债并稳步扩大发行规模,人民币国债的发行,推动香港债券市场的基础设施建设,促进香港债券市场的发展.(完)