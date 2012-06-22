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货币新闻 | 2012年 6月 22日 星期五 09:43 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌1.41%,恒大地产挫跌

路透香港6月22日电---香港股市周五开盘下跌,恒大地产(3333.HK)进一步挫跌4%,周四曾暴跌11.4%,此前该公司遭沽空机构狙击.

恒生指数.HSI开盘下跌1.4%,报18,992.9.恒生国企指数.HSCE下跌1.7%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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