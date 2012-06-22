〔香港热股〕恒大地产开盘下跌4.28%,公司此前遭沽空机构狙击后延续跌势

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港6月22日电---昨日遭沽空机构Citron Research发表质疑账目造假的恒大地产(3333.HK),虽然管理层已作出澄清反击,但公司周五开市股价仍继续下跌4.28%.
恒大地产继周四收盘下挫11.38%后,周五早盘再走低4.28%,报3.8港元.恒大地产主席许家印昨天在分析员会议上称,公司的销售数据绝对真实,公司将会安排组织庞大的律师团去维护公司权益.
许家印称,公司目前最低的现金在130亿元人民币以上,目前现金流充足,经济非常健康,现金余额不一定达到去年的水平,但这与房地产整个行业的情况有关.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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