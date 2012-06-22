〔离岸人民币〕史上最多人民币国债下周登陆香港,发行利率或胜往年(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增市场人士看法及更多发行细节)
* 230亿元史上最大规模国债下周登陆香港
* 其中的155亿元下周四(28日)将招标发行
* 市场预计票面利率或超过往年
记者 毕晓雯
路透香港6月22日电---香港将于"七一回归"15周年前夕迎来史上最大规模的国债发行.其中155亿元将于下周四(28日)通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者公开招标,期限分别为3-15年.市场人士预测,此次各期限的发行利率或高于往年.
他们表示,人民币升值预期下降以及人民币债券(点心债)在香港市场供应的增加,令投资者对收益水平的要求较往年有所提升.
"招标结果应该会比往年高一点,...(人民币)升值预期没有了,现在回流投资的渠道也多了."一间中资银行的交易员表示.
财政部此前公告,今年在港发行的国债共计达230亿元.除向机构投资者招标发行外,还将首次定向国外中央银行发行20亿元;另55亿元面向个人投资者发行,期限两年.
向机构投资者招标发行的各个期限国债发行情况为:三年期为70亿元、五年期为55亿、七年期、十年期、15年期则分别为10亿元.
中国财政部自2009年始,每年都在香港发行一定规模的国债.从最初的60亿元已升至去年的200亿元.由于一直存在的人民币升值概念及人民币投资渠道有限,香港的点心债市场一直灼手可热,并导致境内境外人民币债券的收益率相关甚远.
去年中国财政部在港发行的三年期、五年期、七年期及10年期国债票面利率分别为0.60%、1.40%、1.94%及2.36%.
但随着离岸人民币投资渠道放宽,以及人民币升值预期的下降,境内外的利差从去年底开始趋窄.
以10期国债为例,目前离岸市场<0#BCMKFB11024=>的收益报价在3.15%,而境内市场同期限的国债收益率目前约为3.40%,相差约30个点子.此前最高达200点左右.[ID:nSH0108013]
欲浏览离岸和在岸10年国债收益率水平比较,请点选(r.reuters.com/tuq88s)
但图形也显示,在香港金管局于上周公布有关优化人民币流动性供应的相关政策后,随着资金流入离岸市场的债市,趋窄的利差又出现走阔.
财政部并称,2012年继续在香港发行人民币国债并稳步扩大发行规模,人民币国债的发行,推动香港债券市场的基础设施建设,促进香港债券市场的发展.(完)
--审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。