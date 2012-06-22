〔离岸人民币〕史上最多人民币国债下周登陆香港,发行利率或胜往年(更新版)

(新增市场人士看法及更多发行细节)

* 230亿元史上最大规模国债下周登陆香港

* 其中的155亿元下周四(28日)将招标发行

* 市场预计票面利率或超过往年

记者 毕晓雯

路透香港6月22日电---香港将于"七一回归"15周年前夕迎来史上最大规模的国债发行.其中155亿元将于下周四(28日)通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者公开招标,期限分别为3-15年.市场人士预测,此次各期限的发行利率或高于往年.

他们表示,人民币升值预期下降以及人民币债券(点心债)在香港市场供应的增加,令投资者对收益水平的要求较往年有所提升.

"招标结果应该会比往年高一点,...(人民币)升值预期没有了,现在回流投资的渠道也多了."一间中资银行的交易员表示.

财政部此前公告,今年在港发行的国债共计达230亿元.除向机构投资者招标发行外,还将首次定向国外中央银行发行20亿元;另55亿元面向个人投资者发行,期限两年.

向机构投资者招标发行的各个期限国债发行情况为:三年期为70亿元、五年期为55亿、七年期、十年期、15年期则分别为10亿元.

中国财政部自2009年始,每年都在香港发行一定规模的国债.从最初的60亿元已升至去年的200亿元.由于一直存在的人民币升值概念及人民币投资渠道有限,香港的点心债市场一直灼手可热,并导致境内境外人民币债券的收益率相关甚远.

去年中国财政部在港发行的三年期、五年期、七年期及10年期国债票面利率分别为0.60%、1.40%、1.94%及2.36%.

但随着离岸人民币投资渠道放宽,以及人民币升值预期的下降,境内外的利差从去年底开始趋窄.

以10期国债为例,目前离岸市场<0#BCMKFB11024=>的收益报价在3.15%,而境内市场同期限的国债收益率目前约为3.40%,相差约30个点子.此前最高达200点左右.[ID:nSH0108013]

欲浏览离岸和在岸10年国债收益率水平比较,请点选(r.reuters.com/tuq88s)

但图形也显示,在香港金管局于上周公布有关优化人民币流动性供应的相关政策后,随着资金流入离岸市场的债市,趋窄的利差又出现走阔.

财政部并称,2012年继续在香港发行人民币国债并稳步扩大发行规模,人民币国债的发行,推动香港债券市场的基础设施建设,促进香港债券市场的发展.(完)