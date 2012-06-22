《香港报摘》--其他报纸重要消息6月22日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报:
--高力国际发表报告称,香港楼价将受到外围经济拖累,加上银行有机会于下半年收紧贷款,估计未来12个月整体楼价跌幅达将13%,其中中小型住宅楼价跌幅更达约18%,豪宅楼价则跌6%.
* 星岛日报:
--华润置地(1109.HK)主席王印称,截至6月18日止本月累计合约销售额为26.9亿元人民币;今年累计合约销售额则为190亿元人民币,已达全年销售目标47.5%.
--日本弹珠机龙头营运商Dynam最快于下周展开路演,7月初开始招股,集资20亿港元.
* 东方日报:
--市场消息透露,今天起公开招股的中铝国际工程,其国际配售部分已录得超额认购.
* 文汇报:
--名牌手袋二手店日本BRAND OFF创办人兼董事长安山勉称,未来发展策略会招募投资者,主力发展亚洲区,如澳门等地;目标投资10亿港元在香港分店由现时8间扩至30间,并希望在中国内地店铺数目由现时2间扩至100间.
* 大公报:
--中银集团人寿公司执行总裁蔡中虎称,集团早前申请合格境外机构投资者(QFII)额度,相信快将获批.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。