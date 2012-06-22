《香港报摘》--其他报纸重要消息6月22日

* 明报:

--高力国际发表报告称,香港楼价将受到外围经济拖累,加上银行有机会于下半年收紧贷款,估计未来12个月整体楼价跌幅达将13%,其中中小型住宅楼价跌幅更达约18%,豪宅楼价则跌6%.

* 星岛日报:

--华润置地(1109.HK)主席王印称,截至6月18日止本月累计合约销售额为26.9亿元人民币;今年累计合约销售额则为190亿元人民币,已达全年销售目标47.5%.

--日本弹珠机龙头营运商Dynam最快于下周展开路演,7月初开始招股,集资20亿港元.

* 东方日报:

--市场消息透露,今天起公开招股的中铝国际工程,其国际配售部分已录得超额认购.

* 文汇报:

--名牌手袋二手店日本BRAND OFF创办人兼董事长安山勉称,未来发展策略会招募投资者,主力发展亚洲区,如澳门等地;目标投资10亿港元在香港分店由现时8间扩至30间,并希望在中国内地店铺数目由现时2间扩至100间.

* 大公报:

--中银集团人寿公司执行总裁蔡中虎称,集团早前申请合格境外机构投资者(QFII)额度,相信快将获批.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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