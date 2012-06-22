〔香港热股〕恒大地产反驳Citron指控研采法律行动,股价先跌后升(更新版2)

(新增恒大反驳Citron声明内容)

* 恒大声明逐点反驳Citron指控,研究采取法律行动

* 恒大考虑回购股份--消息

* 恒大股价先跌后回升,最多逆市涨3%

* 获多家投行护航,指Citron的针对不合理

* 恒大称公司现金充足,全年销售目标无悬念

记者 梁慧仪

路透香港6月22日电---遭沽空机构Citron Research质疑账目造假的恒大地产(3333.HK)周五发出澄清公告,逐点反驳有关指控,并指对方的报告内容"完全失实",公司将考虑对Citron研究采取法律行动.

在Citron周四发出不利恒大地产的报告后,恒大两日来大动作频频反击,向市场"解画".公司周五早盘股价先跌后反弹,最多曾逆市升3%,早盘收高2.02%,报4.05港元;成交相当活跃,成交额达近12亿港元,占主板成交额6.3%,排主板公司之首.

一名消息人士引述恒大地产副主席兼行政总裁夏海钧在今天的投资者电话会议上表示,恒大正考虑回购股份,但就没有表明何时进行,或涉及金额.

"公司并不了解香橼研究(Citron Research)的身份,且对方在公布该报告前并无与公司进行联系."恒大地产声明称.

"公司正向法律顾问作出谘询,并将考虑对香橼研究采取法律行动."恒大表示.

Citron Research周四发出报告后,一度令恒大股价重挫两成.而恒大主席许家印更在当天下午的分析员会议中作出反击,指出公司的销售数据绝对真实,公司将会安排组织庞大的律师团去维护公司权益.

多家投资银行发表报告,指出Citron Research报告内对恒大财务数据虚假的指控并不成立.给予恒大地产"跑输大市"的里昂亚洲亦为恒大"护航","我们相信Citron报告中对恒大的指控,即使不是故意夸大,也是武断的."

Citron Research在长达50多页的报告中,质疑恒大无力偿债,并将会因市场流动性紧绌而受到严重挑战;管理层至少利用六项会计欺诈方法,去掩饰公司无力偿债的事实.据其研究显示,恒大有需要作出的拨备高达710亿元人民币,而其备考股本值应为负360亿元,而非公司所报告的350亿元.报告还称,恒大乃通过贿赂地方官员,以低于市价买入大量土地,而中国政府开始执行闲置土地法,恒大将面临庞大的罚款,以及交还大批土地予政府的风险.[ID:nSH0108489]

**恒大:报告内容属"臆想"**

恒大地产指出,Citron报告所"臆想的"公司对于收购以及融资方面安排的会计处理毫无根据.其中,恒大于2011年度财务报表中披露的关于收购土地使用权涉及211亿元人民币的承诺金额,是指已经签约但因未取得土地使用权,故不需在财务报表中反映为负债的金额.

"报告将此承诺事项与资产负债表所应包括之负债混为一谈,完全是背离一般会计常识,体现了报告编写人会计知识的贫乏."恒大称.

恒大表示,公司"从来没有、将来永远也不会通过贿赂他人来获取利益."公司主要通过"招拍挂"(招标、拍卖和挂牌出售)和在二级市场并购取得土地,后者完全与政府无关,不可能存在行贿官员之说.此外,公司在取得土地后一向快速开发和销售,并没有闲置土地.

对于公司能以低价买入大量土地,恒大解释,由于其于2006年起已进入二、三线城市,由于当时这些城市的房地产发展才刚起步,房价和一线城市有天壤之别,因此将公司的地价与其他大部份项目在一线或发达二线城市的公司相比,是毫无意义.

恒大称,公司的实际借款有517亿元人民币,短期借款更只为102亿,净负债率处于67%的健康的水平.而公司上年末信托借款的平均利率为12%,而非报告所指的20-30%.公司的信托借款只占借款总额的14%,以此推测公司有很大财务危机是毫无根据.

至于报告针对恒大主席许家印虚报学历、将公司资金支持其个人若干"爱好项目"的指控,恒大亦一一予以否认.恒大表示,公司投资于足球和排球队,是提升公司品牌的行为.去年公司投入于其足球队的资金为5亿元人民币,收入4.2亿元;而排球、文化产业等合计投入资金不足7,000万元,而非报告所指投入了25亿美元.

**恒大称公司现金充裕**

许家印在昨天的分析员会中称,公司目前最低的现金在130亿元人民币以上,目前现金流充足,经济非常健康,现金余额不一定达到去年的水平,但这与房地产整个行业的情况有关.他并表示,今年要完成800亿元人民币销售目标完全没有问题,而公司未来几个月都会有多个新楼盘推出,大部份位于二三线城市.

里昂表示,投资者关心的不是恒大如何被针对,而是为何公司会成为目标.该行认为,恒大积极的扩张政策使其无论在营运上和财务上均容易成为被狙击的对象,相信公司这种扩张模式难以持续,并预测恒大的净利将自2013年起开始下滑.

瑞信则表示,相信事件对恒大的负面影响短期难以消退,但相信公司管理层与投资者多加沟通,以及6-7月的预期强劲销售表现可以有助支持公司股价,该行维持恒大"跑赢大市"评级,目标价为5.4港元.(完)

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