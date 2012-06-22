〔香港个股〕融创中国将斥资33.7亿元人民币向绿城中国收购一批内地地产项目

路透香港6月22日电---中国房地产商--融创中国(1918.HK)周五宣布,将以总代价33.72亿元人民币向绿城中国(3900.HK)收购一批内地物业项目公司部份权益,而双方并将通过成立合营公司发展有关项目.

涉及交易的共有九个项目,绿城中国出售其中八个项目的50%权益,方法为成立一家绿城和融创中国各持50%股权.并由合营公司向绿城收购该八个项目.此外,于合营公司成立后,融创将向绿城收购余下第九个项目的50%权益.

积极减债的绿城中国本月初宣布向香港蓝筹综合企业--九龙仓(0004.HK)发行股份及可换股证券,筹资近51亿港元,以减少负债并为公司提供额外现金拨付资本开支.而九仓最终可持有绿城35.1%股权,成为单一大股东.[ID:nSB1598072] (完)

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