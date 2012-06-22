〔专家观点〕参与IMF增资能为中国带来什么?

路透6月22日电---中国在近日召开的G20峰会上宣布将进一步增资国际货币基金组织(IMF),最高430亿美元的巨资令世界哗然.那么,这一举动这对中国意味着什么?

以下为中国社科院世界经济与政治研究所研究员何帆及朱振鑫联名发表的,对此疑问的研究报告.

因墨西哥大选而提前举行的G20洛斯卡沃斯峰会多少显得有些仓促，再加上各国国内政治和经济局势的压力，领导人们似乎无心恋战，最终只留下了一些空洞的共识。不过，本届峰会并非毫无亮点。6月18日，各国先后宣布了向国际货币基金组织（IMF）增资的具体计划。其中，中国承诺的最高数额为430亿美元，这一出资比例相当于IMF增资总额的10%，仅次于日本的600亿和德国的547亿美元。尤为引人关注的是，美国作为IMF份额中的绝对主导方（17.4%），并未参与此次增资计划，这种“吝啬”与中国的“慷慨”形成了鲜明对比。对中国来说，参与IMF增资，能给中国带来什么好处？

首先，中国等新兴市场经济体集体增资，为推动IMF的份额和投票权改革增加了砝码。由于欧债危机持续恶化，IMF的资金需求日益上升，据IMF测算，为应对全球受困国的融资需求，IMF至少需要增加4,000-5,000亿美元的放贷能力。而与此同时，欧美发达国家的财政状况捉襟见肘，无力提供更多的资金。在这种情况下，自身并无显着的债务和财政问题、但却拥有庞大外汇储备的中国等新兴市场经济体便拥有了更多的话语权，因为他们可能直接决定IMF增资计划的成败。从此次注资计划来看，金砖五国中的南非承诺注资200亿美元，巴西、俄罗斯、印度分别承诺注资100亿美元，金砖五国的注资总额达到了930亿美元，约占IMF增资计划的22%。由于目前出资国仅需作出最高出资承诺，因此在资金到位之前拥有绝对主动权。6月18日，金砖五国领导人便明确表示，新增贡献是必须以2010年所有关于IMF改革的协议都得到及时落实为条件，包括投票权和份额的全面改革，这使得IMF很难绕过中国等国提高份额和投票权的现实要求。

其次，增资并非捐赠，符合外汇储备管理的安全性、流动性和收益性原则，有利于提升中国的外汇资产管理水平。中国目前拥有超过3.3万亿美元的外汇储备，是世界上外汇储备规模最大的国家，但是，缺少有效的投资渠道一直是中国外汇储备面临的最大难题，向IMF增资有助于拓展外汇储备的投资渠道。从安全性来看，IMF基金组织作为政府间国际组织，信用高于单一国家的政府信用，资金运用有一套严格的评估、拨备和风险处置机制保障，而且享有最优债权人地位，信用风险很低；从流动性来看，此次向IMF注资主要是通过购买IMF票据的形式进行，市场化和透明程度高，可转让范围广，再加上IMF及各会员国的信用保障，流动性不会出现任何问题；从收益性来看，迄今为止IMF融资以几种主要国际储备货币的国债收益率为基础，随市场利率水平浮动，有助于实现同等风险约束下的收益最大化。

第三，向IMF增资有助于增强其维护全球金融稳定的能力，防止国际金融动荡对中国产生的负面冲击。欧债危机是目前全球金融市场的最大威胁，而IMF在相关救助行动中发挥着至关重要的作用。自2010年以来，IMF已累计向希腊、爱尔兰、葡萄牙三个申请援助的国家提供了667.5亿欧元的援助资金，约占国际救助总额的25%。今年二季度以来，伴随着希腊的政治动荡和西班牙的银行业危机，欧债危机再度恶化，相关国家对IMF贷款的潜在需求大幅上升。据IMF测算，需增加4,000亿至5,000亿美元的放贷能力，以应对受困国家的融资需求。更严重的是，长期来看，欧洲恐陷入财政紧缩和信贷紧缩的恶性循环，由此引发的经济衰退可能会使重债国的资金需求进一步上升。中国此次积极参与并推动IMF的增资计划将显着增强IMF的资金实力，使其更好的发挥在金融市场中的稳定功能。

进一步看，这对维护中国的内部稳定具有重要意义，因为如果欧债危机持续恶化，可能会通过两种渠道对中国产生显着冲击。首先是金融和资本渠道，重债国潜在的违约及退出风险使市场避险情绪持续升温，可能引发全球资本大规模“逃向安全资产”。根据EPFR（新兴市场投资基金研究公司）的统计，2011 年约有150 亿美元长期资金流出新兴市场，中国也已经出现了比较明显的资本流出迹象，这可能会威胁中国的金融稳定。其次是贸易和经济渠道，欧盟最新公布的数据显示，欧元区17个成员国中，已有8个陷入衰退。受此影响，欧盟已将2012年欧元区GDP增长率由去年估计的增长0.8%下调到萎缩0.1%。作为中国第一大出口市场，欧洲经济下滑将对中国出口产生显着影响。据摩根大通估计，欧洲经济每下降1个百分点，中国对欧元区的出口将下降7个百分点。

最后，IMF并不会立即使用各国的新增资金，未来也不一定全额动用，不会过多增加中国的财政负担。各成员国对IMF的承诺增资规模实际上是对IMF的授信额度，是一种预防性安排。参与增资的各国不需要立即提供资金，在很大程度具有备用的性质，实际使用规模可能远小于承诺额。例如，2009年基金组织增资时我承诺认购不超过500亿美元的基金组织票据，根据IMF的实际需要，截至目前仅购买了约57亿美元。进一步说，中国目前财政赤字占GDP的比率仅为2%，远低于世界平均水平，而且财政收支状况稳定，有充足的能力应对此次增资的资金需求。当金融市场上出现恐慌的时候，最重要的就是信心的恢复，而恢复信心最好的办法就是把钱拿出来，拿给大家看，往往是在援助资金充裕的时候，市场恐慌不战自溃，反而不需要动用救助资金。(完)