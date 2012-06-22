〔香港个股〕恒大地产称考虑对Citron Research采取法律行动

路透香港6月22日电---中国恒大地产(3333.HK)周五公告称,沽空机构Citron Research指称公司以会计谋略及贿赂掩盖其实际无力偿债的报告内容"完全失实",公司将考虑对Citron Research研究采取法律行动.

"公司并不了解香橼研究(Citron Research)的身份,且对方在公布该报告前并无与公司进行联系."恒大地产声明称.

"公司正向法律顾问作出谘询,并将考虑对香橼研究采取法律行动."恒大表示.

此外,一名消息人士引述恒大地产行政总裁夏海钧在今天的投资者电话会议上表示,恒大正考虑回购股份,但就没有表明何时进行,或涉及金额.

恒大周四暴挫11.38%后,周五早盘先跌后反弹,早盘逆市收高2.02%,报4.05港元;成交相当活跃,成交额达近12亿港元,排主板公司之首.(完)