〔香港个股〕合生元称与Arla Foods扩大合作,确保原料及产能取得

路透香港6月22日电---中国婴儿营养品及用品零售商--合生元(1112.HK)周五表示,与丹麦Arla Foods[ARLAF.UL]扩大合作,双方签署协议保证合生元的婴幼儿奶粉原料供应.这是继蒙牛(2319.HK)后,该丹麦乳品公司进一步深化与中国企业合作.

合生元发布新闻稿指出,双方各出资一半,共同筹资1.63亿丹麦克朗(或2.16亿港元),以扩大Arla Foods旗下的Arinco的婴幼儿奶粉生产能力,以确保合生元可在2015年前获得每年至少2万吨婴幼儿配方奶供量.

以"合生元"、"葆艾"为品牌的合生元与Arla Foods先前已合作约一年.公司引用尼尔森的数据称,目前在中国中高端婴幼儿配方奶市场占7.4%.

透过蒙牛大股东--中粮集团牵线,Arla Foods上周入股蒙牛,成为其第二大战略股东.双方未来将在奶酪、黄油及奶粉等乳制品产品研发技术合作,调整产品结构.而Arla可以藉着蒙牛渠道进入中国市场,合作互利.[ID:nSH0108211]

由于扩展迅速,对于前端奶源品质控管不足,中国乳制品食品安全问题不断,最为人所知的是2008年三聚氰胺事件,中国主要乳制品生产商蒙牛、伊利股份(600887.SS)纷纷落马.其后仍有大大小小的的相关事件传出.

蒙牛去年底遭国家质检总局验出一批产品含致癌物质黄曲霉素(M1)超标,销售迄今尚未全数摆脱此事件影响;伊利股份则是于本月被检出婴幼儿奶粉部份汞含量超标.

本地时间下午1:49时,合生元跌0.41%至19.30港元,过去一个月来升2%;大盘恒生指数.HSI跌1.05%.(完)