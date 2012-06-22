〔香港个股〕合生元称与Arla Foods扩大合作,确保原料及产能取得

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港6月22日电---中国婴儿营养品及用品零售商--合生元(1112.HK)周五表示,与丹麦Arla Foods[ARLAF.UL]扩大合作,双方签署协议保证合生元的婴幼儿奶粉原料供应.这是继蒙牛(2319.HK)后,该丹麦乳品公司进一步深化与中国企业合作.
合生元发布新闻稿指出,双方各出资一半,共同筹资1.63亿丹麦克朗(或2.16亿港元),以扩大Arla Foods旗下的Arinco的婴幼儿奶粉生产能力,以确保合生元可在2015年前获得每年至少2万吨婴幼儿配方奶供量.
以"合生元"、"葆艾"为品牌的合生元与Arla Foods先前已合作约一年.公司引用尼尔森的数据称,目前在中国中高端婴幼儿配方奶市场占7.4%.
透过蒙牛大股东--中粮集团牵线,Arla Foods上周入股蒙牛,成为其第二大战略股东.双方未来将在奶酪、黄油及奶粉等乳制品产品研发技术合作,调整产品结构.而Arla可以藉着蒙牛渠道进入中国市场,合作互利.[ID:nSH0108211]
由于扩展迅速,对于前端奶源品质控管不足,中国乳制品食品安全问题不断,最为人所知的是2008年三聚氰胺事件,中国主要乳制品生产商蒙牛、伊利股份(600887.SS)纷纷落马.其后仍有大大小小的的相关事件传出.
蒙牛去年底遭国家质检总局验出一批产品含致癌物质黄曲霉素(M1)超标,销售迄今尚未全数摆脱此事件影响;伊利股份则是于本月被检出婴幼儿奶粉部份汞含量超标.
本地时间下午1:49时,合生元跌0.41%至19.30港元,过去一个月来升2%;大盘恒生指数.HSI跌1.05%.(完)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。