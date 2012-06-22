〔香港个股〕融创中国斥资33.7亿元向绿城中国收购内地地产项目(更新版)

(新增电话会议内容,更多交易细节)

* 融创斥资33.7亿元人民币购绿城九个地产项目

* 两公司将组合营发展项目

* 绿城套现后料现金流改善

* 两股份下周一恢复买卖

路透香港6月22日电---中国房地产商--融创中国(1918.HK)周五宣布,将以总代价33.72亿元人民币向绿城中国(3900.HK)收购一批内地物业项目公司部份权益,而双方并将通过成立合营公司发展有关项目.通过这安排,绿城预期将可令公司的现金流增加45-50亿元.

涉及交易的共有九个项目,绿城中国出售其中八个项目的50%权益,方法为成立一家绿城和融创中国各持50%股权.并由合营公司向绿城收购该八个项目.此外,于合营公司成立后,融创将向绿城收购余下第九个项目的50%权益.

绿城中国副主席寿柏年在电话会议上表示,公司出售项目部份权益予融创回收的资金,加上原计划对这批资产包投资的25亿元将可获分担一半,这将令公司的现金流改善45-50亿元,帮助减低负债率.

"通过此前对九龙仓的融资和融创的合作,那怕宏观调控再延续一年,公司也有能力应付."寿柏年说.

绿城中国预计,将自此次出售交易录得约2.32亿元的收益.

积极减债的绿城中国本月初宣布向香港蓝筹综合企业--九龙仓(0004.HK)发行股份及可换股证券,筹资近51亿港元,以减少负债并为公司提供额外现金拨付资本开支.而九仓最终可持有绿城35.1%股权,成为单一大股东.[ID:nSB1598072]

是次绿城和融创交易涉及的九个房地产项目,分别位于上海、苏州、无锡、常州、天津等地,大部份都已经开工,总建筑面积和可售建筑面积分别为378.7万平方米和251.6万平方米.

**融创称资金流不成问题**

融创中国的市值约92.4亿港元,这次交易金额相当于公司市值逾四成.融创执行总裁汪孟德表示,交易资金没有超过公司原来发展计划安排.

"我们的现金流绝对安全...,这次合作可能令公司负债率于短期内上升一阵子,但很快会回到正常水平."汪孟德说.

他预计,到6月底公司的现金余额会在40亿元以上,而公司尚有30亿元的银行融资额度尚未动用,加上公司今年的到期贷款全部在上半年还完,因此资金流不成问题.

他指出,融创计划今年的合同销售目标为220亿元,而上半年已达120亿,公司对下半年的销售感到乐观,相信全年可以超额完成销售目标.

寿柏年表示,在这次交易后,绿城的负债比率将会进一步降低,估计净负债率会再降15%.他称,虽然现时楼市已有所回暖,但市场仍有不确定性,所以公司仍要努力降低负债率.而公司亦就有这次与融创的交易与九仓沟通过,亦不排除将来在其他地区项目上与九仓有进一步合作的可能,但暂时未作进一步的探讨,

绿城中国和融创中国周五双双停牌,停牌前分别报8.07港元和3.08港元.两只股份将于下周一恢复交易.(完)

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