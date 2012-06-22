〔香港个股〕融创中国斥资33.7亿元向绿城中国收购内地地产项目(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增电话会议内容,更多交易细节)
* 融创斥资33.7亿元人民币购绿城九个地产项目
* 两公司将组合营发展项目
* 绿城套现后料现金流改善
* 两股份下周一恢复买卖
路透香港6月22日电---中国房地产商--融创中国(1918.HK)周五宣布,将以总代价33.72亿元人民币向绿城中国(3900.HK)收购一批内地物业项目公司部份权益,而双方并将通过成立合营公司发展有关项目.通过这安排,绿城预期将可令公司的现金流增加45-50亿元.
涉及交易的共有九个项目,绿城中国出售其中八个项目的50%权益,方法为成立一家绿城和融创中国各持50%股权.并由合营公司向绿城收购该八个项目.此外,于合营公司成立后,融创将向绿城收购余下第九个项目的50%权益.
绿城中国副主席寿柏年在电话会议上表示,公司出售项目部份权益予融创回收的资金,加上原计划对这批资产包投资的25亿元将可获分担一半,这将令公司的现金流改善45-50亿元,帮助减低负债率.
"通过此前对九龙仓的融资和融创的合作,那怕宏观调控再延续一年,公司也有能力应付."寿柏年说.
绿城中国预计,将自此次出售交易录得约2.32亿元的收益.
积极减债的绿城中国本月初宣布向香港蓝筹综合企业--九龙仓(0004.HK)发行股份及可换股证券,筹资近51亿港元,以减少负债并为公司提供额外现金拨付资本开支.而九仓最终可持有绿城35.1%股权,成为单一大股东.[ID:nSB1598072]
是次绿城和融创交易涉及的九个房地产项目,分别位于上海、苏州、无锡、常州、天津等地,大部份都已经开工,总建筑面积和可售建筑面积分别为378.7万平方米和251.6万平方米.
**融创称资金流不成问题**
融创中国的市值约92.4亿港元,这次交易金额相当于公司市值逾四成.融创执行总裁汪孟德表示,交易资金没有超过公司原来发展计划安排.
"我们的现金流绝对安全...,这次合作可能令公司负债率于短期内上升一阵子,但很快会回到正常水平."汪孟德说.
他预计,到6月底公司的现金余额会在40亿元以上,而公司尚有30亿元的银行融资额度尚未动用,加上公司今年的到期贷款全部在上半年还完,因此资金流不成问题.
他指出,融创计划今年的合同销售目标为220亿元,而上半年已达120亿,公司对下半年的销售感到乐观,相信全年可以超额完成销售目标.
寿柏年表示,在这次交易后,绿城的负债比率将会进一步降低,估计净负债率会再降15%.他称,虽然现时楼市已有所回暖,但市场仍有不确定性,所以公司仍要努力降低负债率.而公司亦就有这次与融创的交易与九仓沟通过,亦不排除将来在其他地区项目上与九仓有进一步合作的可能,但暂时未作进一步的探讨,
绿城中国和融创中国周五双双停牌,停牌前分别报8.07港元和3.08港元.两只股份将于下周一恢复交易.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯/李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。