版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 08:10 BJT

〔台湾货币市场〕6月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月25日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,888.3亿台币.

--财100-12国库券到期212.00亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

宽松因素:

--央行存单到期9,476.5亿台币:      

       06/26 50.50亿

       06/27 2,619.00亿

       06/28 690.00亿

       06/29 2,493.00亿

       06/30 303.00亿

       07/01 2,888.00亿

       07/02 381.00亿

       07/03 52.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.

--个人综合所得税陆续缴库.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 董永年; 审校 李珊珊

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]

台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]

台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐