《香港报摘》--经济日报6月25日

* 要闻版头条:

--二手楼价升穿1997年高位,楼价下行风险上升,银行估价未敢过分乐观,汇丰就五大屋苑估价,两个月来首度回落,跌幅约0.5%至1.5%.业界认为,欧债危机及新政府上场添不明朗因素,故银行估值趋保守,以减低借贷风险.

* 其他:

--第二次批通胀挂钩债券(iBond)4214.HK今日在港交所(0388.HK)挂牌,综合暗盘和上周五场外交易(OTC)资料,价格介乎105至106港元,每手帐面稳赚至少500港元,惟相信难以突破首批iBond4208.HK挂牌日收报106.7港元的水平.

--国家主席胡锦涛将于周五起访港三天,出席香港回归15周年活动及新一届政府就职礼.据了解,胡锦涛此行除会为候任特首梁振英及各主要官员监誓外,亦将考察一些大型发展项目,如视察启德发展区,以显示中央对香港发展支持.

--内地楼市成交回暖,龙湖地产(0960.HK)今年6月新增供货逾60亿元人民币,去化率达70%.公司首席执行官邵明晓指出,公司6月下半月起加推新盘,整体销售反应不俗,预计能有按月增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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