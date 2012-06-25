《香港报摘》--经济日报6月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--二手楼价升穿1997年高位,楼价下行风险上升,银行估价未敢过分乐观,汇丰就五大屋苑估价,两个月来首度回落,跌幅约0.5%至1.5%.业界认为,欧债危机及新政府上场添不明朗因素,故银行估值趋保守,以减低借贷风险.
* 其他:
--第二次批通胀挂钩债券(iBond)4214.HK今日在港交所(0388.HK)挂牌,综合暗盘和上周五场外交易(OTC)资料,价格介乎105至106港元,每手帐面稳赚至少500港元,惟相信难以突破首批iBond4208.HK挂牌日收报106.7港元的水平.
--国家主席胡锦涛将于周五起访港三天,出席香港回归15周年活动及新一届政府就职礼.据了解,胡锦涛此行除会为候任特首梁振英及各主要官员监誓外,亦将考察一些大型发展项目,如视察启德发展区,以显示中央对香港发展支持.
--内地楼市成交回暖,龙湖地产(0960.HK)今年6月新增供货逾60亿元人民币,去化率达70%.公司首席执行官邵明晓指出,公司6月下半月起加推新盘,整体销售反应不俗,预计能有按月增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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