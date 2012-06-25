〔离岸人民币〕中银香港今起延长人民币支付结算时间至21:30,以覆盖欧美

路透香港6月25日电---离岸人民币清算行--中银香港(2388.HK)正式宣布自周一(25日)起,将香港人民币支付结算系统服务时间延长至晚上9:30,以覆盖欧美地区.同时,该行也将人民币电汇及特快转账(CHATS)指示的服务时间延长至同一时间,以覆盖欧美地区的办公时间.

中银香港表示,新措施将有助身处欧美/亚洲的个人及企业客户透过香港人民币即时支付结算系统,于即日将人民币资金汇划至亚洲/欧美的收款者.

分析师表示,人民币即时支付结算系统延长运作时间,将促进人民币现金流量,亦有助进一步提升及巩固香港作为主要离岸人民币中心的地位.

这是"七一"香港回归15周年前期,最新一项有利香港离岸人民币市场发展的举措之一.

此前,香港金管局推出以回购抵押方式向市场注入人民币流动性的有关政策;财政部并宣布将于本周在港发行230亿元人民币国债,其中的155亿将公开招标发行.(完)