《香港报摘》--信报6月25日

* 要闻版头条:

--香港证监会主席方正表示,中港跨境交易所买卖基金(ETF)有不少技术性问题,例如A股是即日交收(T+0)、本地市场则采用T+2,故需要解决在港挂牌的A股ETF能够在短时间内完成交收和结算,现在难以估计推出A股ETF的时间表,只希望尽快出台.

* 其他:

--本港上半年企业人民币"点心债"的发行活动较去年有所减慢,星展银行财资市场部董事总经理及固定收入业务总监李福陈指出,当市场回稳,下半年发债活动会持续增长,市场整体人民币债发行量料将高于去年.

--据英国媒体报导,随着最强对手阿布札比投资局退出竞购英国曼彻斯特机场的五成股权,目前只剩下澳洲工业基建基金跟长江基建(1038.HK)竞逐,长建胜出的机会大增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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