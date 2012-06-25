《香港报摘》--信报6月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--香港证监会主席方正表示,中港跨境交易所买卖基金(ETF)有不少技术性问题,例如A股是即日交收(T+0)、本地市场则采用T+2,故需要解决在港挂牌的A股ETF能够在短时间内完成交收和结算,现在难以估计推出A股ETF的时间表,只希望尽快出台.
* 其他:
--本港上半年企业人民币"点心债"的发行活动较去年有所减慢,星展银行财资市场部董事总经理及固定收入业务总监李福陈指出,当市场回稳,下半年发债活动会持续增长,市场整体人民币债发行量料将高于去年.
--据英国媒体报导,随着最强对手阿布札比投资局退出竞购英国曼彻斯特机场的五成股权,目前只剩下澳洲工业基建基金跟长江基建(1038.HK)竞逐,长建胜出的机会大增.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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