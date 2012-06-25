《香港报摘》--其他报纸重要消息6月25日

* 明报:

--香港回归15周年纪念前夕,市场盛传中央将放宽本港离岸人民币业务.恒生银行(0011.HK)人民币业务策略及计划部主管颜剑文表示,相信人民币业务未来焦点,在于放宽资本帐下项目,在境外创造资金.

--中金资产管理部执行总经理陈晓秋透露,其9亿人民币额度的RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金已售罄,而客户对该产品的需求仍在增加,若监管允许,公司有意申请更多RQFII额度,一旦政策放开,亦有兴趣参与人民币A股ETF.

* 星岛日报:

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄预期,下半年集团每月都会有楼盘出售,令全年可售达4,000个单位.同时,预期下半年在热钱流入楼市下,楼价将较平稳,升跌幅半成至一成上落.他亦寄望新政府上场后,能够增建公屋解决市民住屋需要.

--刚卸任世界银行行长的林毅夫表示,尽管中国经济增速已连续五个季度下滑,他相信中国经济不会"硬着陆",并且中国经济仍可以继续维持20年甚至更长时间的高速增长.

* 苹果日报:

--思捷(0330.HK)主席柯清辉坦言,思捷品牌存在少许老化现象,他更坦言产品有些问题,未来思捷确实有挑战.

--上市不足两年的创益太阳能(2468.HK)上周五称财务纪录中可能存在不一致的地方.公司发言人表示,董事局已知识问题严重性,并已展开调查.

* 东方日报:

--银联通宝即将获中国银联入股为策略股东,首个重要项目为与本港银行业合作,开拓跨境双币闪付卡.银通副总经理曾宪求表示,目前有一至两间银行准备好发行闪付卡,大部分银行在筹备中,但进度因为港铁(0066.HK)没有明确回覆而受阻.

--联想集团(0992.HK)发公告澄清,并无下调个人电脑(PC)出货量增长预测,并指根据公司历史业绩和影响公司整体业务的趋势,相信集团将与近期的发展情况一致,持续超越全球个人电脑市场的增长水平.

* 文汇报:

--内地休闲木制用品企业美丽家园拟发行1.8亿股股份,招股价介乎1至1.15港元,集资1.8亿至2.07亿港元.美丽家园将于今天(25日)起公开招股,下月6日挂牌上市,保荐人国泰君安.

* 大公报:

--中银香港(2388.HK)宣布,为配合香港人民币即时支付结算系统由今天(25日)起延长运作时间,该行将透过电子服务渠道设立人民币电汇及特快转帐指示的服务时间延长至星期一至五晚上9时30分,以覆盖欧美地区的办公时间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]