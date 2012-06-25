〔港报社评〕发共同债投资欧猪,解欧债危机--经济日报6月25日

欧盟四大国德法意西上周5达共识,允推1,300亿欧元刺激经济.惟此仅是化解欧债危机一小步,要拯救欧债困局,欧盟应先发制人,推1万亿欧元的欧元区共同债券以投资欧猪国,既助欧猪亦助欧盟各国脱困.

如今欧洲走入死胡同,继续紧缩只会落入财政愈紧、经济愈缩的死亡螺旋.要走出困局须寻活水救亡,刺激经济计划方向正确,惟1,300亿欧元杯水车薪,仅占欧元区生产总值1%,何时启动更是未知数.要兴起欧洲经济,出招规模至少要1万亿欧元,对市场才有足够震摄力,欧洲才有希望.

惟欧盟多国国债高筑,要再张罗1,300亿欧元已感吃力,更何况要筹措1万亿欧元?这并非没有办法,那就是推欧元区共同债券.

过去德国抗拒共同债,底因是担心此会成欧猪国提款机,降低其重整财政的积极性,亦等同要德国为欧猪国债包底.然而,若共同债并非取代欧猪国债,而是投资于欧猪国,那既可减争议性,更至少可一箭三鵰.

其一,投资有回报.欧猪国经济虽积弱,惟此亦可能是投资良机.欧猪国经济经历调整,土地与工资等成本都已下调,且企业大量倒闭亦使竞争减少,若经济复苏反弹,投资欧猪国可望有理想回报.

其二,打破死亡螺旋.欧猪国财政愈紧、经济愈缩.若能以谷投资起欧猪国经济,不但可借经济改善纾缓其财赤压力,经济与财政回稳更可令债息回落,阻止欧债危机再恶化.

其三,其他欧盟国家受惠.欧债火烧连环船,令其他欧盟各国受拖累,更现外资撤离潮.若以共同债投资欧猪令其经济回稳,亦可助欧盟各国贸易改善,更可恢复市场对欧洲的信心,吸引外资回流.

此外,还有一个益处,就是可变相向市场暗示,共同债发行可期,虽现只是投资欧猪国,但倘欧债恶化,可多走一大步,扩大发债直接拯救,令市场相信欧债有得救,减轻欧猪压力.

欧盟要打破困局,不能再靠小修小补,必须有魄力的大规模措施,发行共同债1万亿欧元投资欧猪是关键第一步,既可建良性循环,更可赢市场信心,欧盟才有时间与空间走出债务危机.(A10)