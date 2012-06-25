〔港报社评〕汲唐英年教训,梁振英须坦白--明报6月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
梁振英僭建风波自上周3爆发之后,他的交代仍有不少疑点.梁振英必须汲取唐英年的教训——僭建与否并非最致命,意图以谎话来掩饰才是致命伤——所以,梁振英必须和盘托出僭建的真相,清楚交代疑点,才能釜底抽薪.
去年5月,梁振英曾强调家中所有建筑物都有入则,并曾找律师确保合乎法例,但至今都拒绝透露是哪些专业人士负责,若梁振英想保清白,必须尽快交代是谁负责检验确认大宅没有僭建,并公开当中的报告,而非空谈什么“一力承担”,推说“不想涉及其他人”.拒绝交代,所谓“一力承担”只会被视为有所隐瞒,难以取信于人.
今年2月,唐英年被揭僭建地库之后,尽失民心,不在于僭建本身,而在于被揭露之后,唐英年谎话连篇,诚信破产,最终被社会唾弃.处理这类丑闻的最佳策略是“讲真话”,梁振英是唐英年僭建丑闻的最大得益者,无理由不知道个中教训.
现在距离新班子就任不足一星期,梁振英的僭建风波不应拖到下届政府,否则新政府一上任就要忙于应付政治斗争,受害的则是黎民百姓.
为了香港,为了梁班子,梁振英都必须尽快设法化解危机,而最佳方法就是坦诚回应质疑,让事实释除公众的疑虑.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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