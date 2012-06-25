〔港报社评〕汲唐英年教训,梁振英须坦白--明报6月25日

梁振英僭建风波自上周3爆发之后,他的交代仍有不少疑点.梁振英必须汲取唐英年的教训——僭建与否并非最致命,意图以谎话来掩饰才是致命伤——所以,梁振英必须和盘托出僭建的真相,清楚交代疑点,才能釜底抽薪.

去年5月,梁振英曾强调家中所有建筑物都有入则,并曾找律师确保合乎法例,但至今都拒绝透露是哪些专业人士负责,若梁振英想保清白,必须尽快交代是谁负责检验确认大宅没有僭建,并公开当中的报告,而非空谈什么“一力承担”,推说“不想涉及其他人”.拒绝交代,所谓“一力承担”只会被视为有所隐瞒,难以取信于人.

今年2月,唐英年被揭僭建地库之后,尽失民心,不在于僭建本身,而在于被揭露之后,唐英年谎话连篇,诚信破产,最终被社会唾弃.处理这类丑闻的最佳策略是“讲真话”,梁振英是唐英年僭建丑闻的最大得益者,无理由不知道个中教训.

现在距离新班子就任不足一星期,梁振英的僭建风波不应拖到下届政府,否则新政府一上任就要忙于应付政治斗争,受害的则是黎民百姓.

为了香港,为了梁班子,梁振英都必须尽快设法化解危机,而最佳方法就是坦诚回应质疑,让事实释除公众的疑虑.(A02)