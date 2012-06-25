〔港报社评〕“神龙”突破体现大国视野和胸怀--文汇报6月25日

天宫一号与神舟九号昨日成功实施第一次手控交会对接,而中国载人潜水器“蛟龙”号亦在西太平洋的马里亚纳海沟成功创造了载人深潜新的历史纪录.中国接连在空间对接以及深海探潜上取得重大突破,不但是我国科技发展史的一个里程碑,而且显示出综合国力的提升以及大国崛起的战略眼光,体现出大国应有的视野及胸怀,科技的飞跃发展也将为中华民族的伟大复兴提供巨大的助力.

随着航天“三步走”战略逐步达成,显示我国已步入航天大国的行列.同时,深海潜水器是海洋开发的前沿与制高点之一,其质量及水平反映出一个国家在材料、控制、海洋学等领域的综合科技实力.我国接连完成了神舟飞天及“蛟龙”下水,体现出国力的腾飞以及大国崛起的胸怀眼光,不单反映在科技上的突破,更是国家排除一切干扰,一心一意谋发展所取得的成就,表现出我国的战略目光由地球扩展至宇宙的气魄.

我国在航天及深潜等范畴上的发展,对于经济民生的发展都有巨大的推动作用.这次神舟的太空之旅,对宇航员骨质疏松、肌肉萎缩的医学研究,未来就有望转化为药剂造福病人,而且对于卫星通讯导航、气象预报、防灾减灾等发展都有带动作用.同时,全球深水区潜在石油储量高达1,350亿吨,我国管辖海域内已探明的石油蕴藏量约在200亿吨以上, “蛟龙”号突破深潜极限,也有利我国对深海蕴藏的庞大油气资源进行钻探及开采.(A05)