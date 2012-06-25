〔港报社评〕让太空之旅添人味--星岛日报6月25日

神舟九号太空船完成两大亮点任务,同日蛟龙号潜水器又创下中国载人深潜记录,海底与太空遥相呼应祝贺,百姓为中国上天下海技术突破自豪,还为女太空人刘洋的灿烂笑容窝心.

当中国尚在研究让太空人登陆月球之际,在太空发展中领先的美国,已经把重点放在无人太空任务上,认为以现时机械之发达,更加符合经济效益.至于载人飞行,虽然美国继续有派人驻守国际太空站,但是欧美近年已经进展到开拓与科技和国防关系不大的太空旅游市场,能够上太空的,再不限于经过严格训练的军人和专家.

今次女太空人升空,在科技上未必有甚么突破,但是在鼓舞女性,以及太空任务人性化方面,贡献却不少.地面观众听男太空人恍如背诵台词的报告,同时留意到刘洋的满面笑容,心情就是与观看以往的太空突破不一样.对中国首位女太空人,大家捕捉她过往生活和太空船内的种种细节,“可观性”大增,令今次太空任务添上不少人情趣味.

中国的太空事业落后于欧美,但在亚洲领先,更建立了发射成功率高的良好纪录.这个纪录,促成中国多次成功替外国和商业机构发射卫星,带来国际合作和商业好处.日后,中国可能接载外国太空人升空,如何令太空之旅除了军事、科研外更有人味,对内引起国民亲近太空的兴趣,对外发展好“太空外交”,同时发挥好科技军转民用的商机,是值得多加探讨的长远方向.(A06)