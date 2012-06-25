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货币新闻 | 2012年 6月 25日 星期一 09:41 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高,中资通信股走强

路透香港6月25日电---香港股市周一小幅高开,中资通信股成为提振恒生指数的主要推手.

指标恒生指数.HSI开盘上涨0.1%,报19,019点.恒生国企指数.HSCE开盘持平.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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