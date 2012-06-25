〔港报财经评论〕跌过痛过民企求生--信报6月25日

跌过痛过民企求生 /习广思

有只新股过了证监会一关,终于获得部分”大孖沙”支持,但临上市前风雨交加,外围不稳,招股书严重失实,涉及瞒报资料,孖展客有意抽飞,这单IPO随时有夭折风险.不过,保荐人坚持去马,花上那么多心血搞上市,哪有理由临门一脚放弃,冒住上市潜水风险,终归要上市.对不起,其实它不是股票,是上市债券,甚至没有认沽期权,投资年期是五年,这只政治新股7月1日上市,阁下认为后市会如何?第二批iBond4214.HK今天上市,报道指暗盘价最高曾达106港元,普遍见105港元.iBond受捧现象非常不合理,因为它是低风险定息工具,却成为大热新股,证券商热推孖展.它之所以受捧,是因为股市搵食太难,实实在在有5%回报在挂牌日兑现,完全是”低风险、低回报”的投资,也是现今投资世界最吸引的投资.

然而,若然阁下尚在为这项回报不高的证券苦尽心思希望在上市日吸纳,就请调整一下自己的回报预期.至于本周市况,港股适逢期指结算、基金半年结,加上欧洲四国峰会,基金或有粉饰橱窗的可能.倾向认为,好戏在后头,政客终归要面对现实,有传希腊打算提出把削赤期限推迟两年,德国总理默克尔仍是半步不让.另一方面,法国和意大利愈来愈紧张,合谋推出刺激增长方案,一是法国总统奥朗德上台后要交第一份功课,二是眼见西班牙危机烧至眼眉,意法开始”惊青”.欧债风暴会否在6月结束?重点是政客已不获信任,剩下来的,就要看欧央行如何出招.一场憧憬一场空,到底QE3落空,有没有令阁下失望?还是无望可失?商品市场在QE3落空后急挫,市场再次高谈商品牛市已死.CRB商品指数再试一年低位,但看十年光景,商品前景黯淡得很,50周线正要跌穿250周线,即再现一次中长线的”死亡交叉”.

所谓商品牛市已死,看真一点可能是由去年5月已经开始.去年5月,正是美汇由谷底翻身之时.”末日博士”麦嘉华的说法是,商品牛市已经接近尾声,因为全面经济萎缩出现明显讯号,商品基础因素已经持续恶化一段时间,长久性牛市宣告破产,工业商品会进一步回软,唯独农业商品前景可被看得好一点.(B03)

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(6月23日)

政治谎言信用清袋 /习广思

闷市可以闷死人,尤其是市场欠缺方向时,投资者胡乱博.股市债市情绪各异,股市惊青,债市回稳.然而,经济减速、银行降级都是旧闻,股市之惊,在于市场缺乏消息、发展方向模糊.何况,穆迪这份迟了三个月的降级报告,连至为关注的美银仍保留在投资级别,实际影响力有限.无望可失,市场对下周峰会、西银援救前景均未抱有太大期望,这池死水或要等到下周月结、半年结才起波澜.QE3落空,商品价格急挫,商品熊市之声四起,金价跌穿每盎斯1,600美元后,或将再下试1,500-1,525美元这个支持水平.恒指开市后回软,在19,000点争持,看好的投资者守住堡垒防线,收市报18,995点,下跌269点,失守10天线,短线压力未除.港股全日成交额只有379亿港元,沽空比率10.41%.

世事不能尽如人意,临近七一,新政府希望顺顺利利上台,做番场好戏,皆因胡主席将带礼到贺.然而,这两日香港政治再掀风云,又真是意料之外.至于股市,受惠中国送礼的股份在沉闷的股市中依然企稳,中银(2388.HK)平收,在50天线见支持.券商股国泰君安(1788.HK)逆市上升.今年人债吸引力大降,皆因人民币升值憧憬回落,而且银行提高存款利率,闻说部分银行快靓正帮客户汇款回大陆做定存,连过罗湖桥的时间都省却.财政部与港交所(0388.HK)签署合作备忘录,日后财政部发行的人民币国债将可在港交所上市及交易,但人债毕竟不是iBond,如果获政府护航,理应有助提高流通性,但观乎汇贤上市后潜水,要投资者兑换人民币来投资,吸引力不大.再看香港上市的两只债券ETF,主要买家是债券基金,零售投资交投并不活跃.

西班牙、意大利国债孳息回稳,十年期西班牙债息在周四晚回落至6.5厘.西班牙债息回落,反映市场把风险焦点转移,对西、意风险的戒心稍为回落,亦有可能是清算行提高孖展要求后,沽空炒家暂时有所收敛.事实上,西班牙的问题愈来愈令人担心,第二次触及7厘魔咒后,这次欧央行会否轻易出手成疑问,市场正在观望西班牙政府会否求救.更正确的说法是,市场正在逼西班牙政府到墙角,要她投降求救,是另一种自我应验的预言.早前讨论过西班牙政府可能需要”平安钟”,随时向欧盟求救,分析员做了一个较详细的统计,就是希腊、爱尔兰在债息到达7厘后几个星期,立即向欧盟求救.葡萄牙则忍了近5个月,期间债息一度回落至6厘.(B01)

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日圆倘跌可顺势买入 /苏子

受到有日本政府官员表示,日本央行的宽松措施并不足够,使市场估计日本央行或在下月推出进一步刺激措施影响,结果令美元兑日圆于本周三在稳守200天SMA的78.75关键支持考验后强力反弹,并且成功突破本月7日的79.79高位及80心理关口.昨天欧洲市早段,美元兑日圆更略为突破正在上升中的100天SMA,暂时最高曾见80.52水平,而此高位则十分接近今年5月16日所造的80.55高位.美元兑日圆已自上述高位回落至80.30水平,似乎5月16日所造的80.55高位正发挥较为严峻的阻力.从技术走势上看,若稍后美元兑日圆能进一步突破80.55高位阻力,由于届时已可同时突破了100天SMA阻力,故将有利汇价继续走高,并进一步挑战日线一目均衡图的81.65云雾区顶部阻力,以及今年4月20日所造的81.78高位.

留意目前美元兑日圆的20天保历加通道顶部阻力位正处于80.20水平,昨天美元兑日圆已见企稳在此通道的顶部阻力以上波动,故只要汇价稍后可以继续稳守之上波动,并成功突破5月16日的80.55高位,预料后市美元兑日圆应有力以单边市形式升至4月20日的81.78高位以上,从而展开一个较为大型的单边上升浪,相信此升浪可带领美元兑日圆朝着今年3月15日所造的84.17高位迈进.不过,若然昨晚美元兑日圆未能承接本周三开始的良好上升势头继续破关而上,反而明显回落至保历加通道内收市,那便要提防近日美元兑日圆的上升浪极有可能只是昙花一现,后市汇价将继续保持在20天保历加通道内以上落市的形式运行.