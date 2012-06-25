〔港报财经评论〕商品价格挫,股市压力大--经济日报6月23日

商品价格挫,股市压力大 /余少文

A股休战,国企指数则两连跌,险守9,500点.大宗商品价格急跌,纽约期油更失守80美元.加上美元转强而人民币偏弱,资金似回流美国,对A股以及中资股都添加调整压力,小心国指下试8,000点.国企指数昨日跌159点或1.6%,收报9,504点,两连跌下,成交额缩减至今年最少的72亿港元,但有17%主板H股逆市上升,表现较周四为佳,惟40只成分股全数走低则令人失望.而红筹指数跌51点或1.4%,收3,699点,成交额48亿港元.不过,内房股逆市上升,似乎股民憧憬中国会出招刺激经济.大市走低是受美股急挫所累,惟国际大宗商品价格同样走低,也是拖累大市另一原因,如金价连跌三日,由1,628美元跌至1,566美元,昨日喘定下来.纽约期油两日内由84美元跌至78美元,如由5月高位106美元计算,跌至昨日报78.2美元水平,不足两个月下跌26%,令人担心环球经济会继续放缓,自然会影响大市表现.

其实,石油和黄金过去在金融危机中成为资金避难所,导致油价和金价飙升,但今次欧债危机,石油和黄金的避难所角色开始淡化,金价更由去年高位1,921美元跌至昨日1,567美元,九个月下跌逾18%,表现已较不足两个月下跌26%的油价为佳.只是见到人民币去年开始有贬值迹象,今年人民币兑美元汇价又开始下跌,周四收市更较中间价跌0.98%,差不多接近上下浮动1%的下限规定,反映资金正流出大宗商品市场以及中国市场,而流往美国,故见到美汇指数重上82点.尽管大宗商品价格下跌,有助中国内地通胀继续下跌,故下半年CPI可望降至不足3%,只是大宗商品价格下跌也反映欧美经济复苏未如理想,难以改善中国内地经济增长放缓问题.单从中国内地原油产量已见到,每月平均维持1,700万吨产量,过去一年的月度同比升跌幅维持在0至-6%,跟2010年或以前有10%左右增长不同,反映中国内地需求下降,及显示经济不振,最乐观是中国出重招救经济,则大市才有望反弹,对国指下试8,000点的预期便可落空.

至于油价急跌,对石油股而言是利淡,但纽约期油已跌近去年低位74.95美元,料油价短期再跌空间或有限,料75美元会有支持,短期或有反弹,除非中东局势极度紧张,否则油价未必能回到100美元水平.而中国石油(0857.HK)副董事长兼总裁周吉平曾表示,油价长远保持在90美元以上,对中石油发展最有利,相信同样利好中国海洋石油(0883.HK)和中国石化(0386.HK).不过油价今年能否维持90美元以上,则有疑问.但油价短期反弹,料石油股也可跟随.(009)