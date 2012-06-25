〔香港个股〕领汇房产基金有意收购工业大厦改装为零售商场--报载

路透香港6月25日电---香港多份报章周一报导,亚洲最大的房地产信托基金(REIT)--领汇房产基金(0823.HK)有意收购工业大厦以改装为零售商场,以扩大投资资产类别.

其中星岛日报引述领汇行政总裁王国龙表示,早年因市面缺乏综合用途物业可供收购,遂未有投资工业大厦的相关建议.然而香港的商场缺乏,因此正研究扩大版图,收购工厦以改建为零售用途.

领汇上周五发出公告称,建议扩大其投资策略的资产类别,容许投资于香港所有可持续提供收入的非住宅用途物业,包括但不限于单幢式资产及综合用途(以零售为主)的发展项目,但不包括酒店及服务式住宅.有关建议将在7月25日举行的股东周年大会上进行表决.

领汇为香港首家上市的REIT,其由香港政府旗下房屋委员会分拆出售资产而成立.但领汇近年先后进行多宗收购,向私人发展商买入购物商场项目,以扩大资产组合.

对于候任特首梁振英早前表示,会研究回购领汇的可能性,香港明报引述王国龙指出,政府要考虑这样做是否值得,以及回购之后,由谁来管理这些商场.他认为,领汇从房委会接手管理这些商场后,资产质素和出租率均有提升.

领汇周一早盘初段升0.32%,报31.25港元,过去一个月累计升5.8%.(完)

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