〔香港热股〕绿城中国获投行上调目标价,早盘最多升8.3%创逾一年高位

路透香港6月25日电---中国房地厂商--绿城中国(3900.HK)在宣布减持部份房地产项目股权套现近34亿元人民币后,获多家投行上调目标价.该股周一复牌股价最多曾升8.3%,创逾一年以来高位.

绿城中国上周五公布,和融创中国(1918.HK)宣布组建高端地产合作平台,绿城以33.72亿元代价将旗下九个房地产项目的部份权益出售予融创.[ID:nSH0108609]

绿城中国今日复牌后,股价最多曾急涨8.3%,至8.74港元,为自去年2月底以来高位.早盘收高5.82%,报8.54港元;大盘恒生指数.HSI则升0.34%.

投行Jefferies将绿城目标价由6.9港元大幅调升至11.3港元,维持"买入"评级,指公司的预售表现强劲,加上经过近期先后向九龙仓(0004.HK)进行股本融资、出售房地产项目等的有利影响,预计绿城中国于今年底的净负债比率,将由去年底的149%大幅降至61%.

报告指出,截至本月22日,绿城当月的房地产预售额达到54亿元人民币,较5月份的34亿元为高.该行预计,绿城今年上半年的预售额可达200亿元.而由于公司下半年推出的新楼盘占全年总量的60%,故预期公司全年合同销售将可高于400亿元的预估.

此外,瑞银将绿城中国的目标价由5.8港元上调至8.5港元,但将公司2012-14年的每股盈利(EPS)预测分别下调7%、3%和4%,以反映出售资产予融创后的影响.瑞银对绿城中国的评级维持于"中性".(完)