〔表格〕周大福珠宝2011/12年度净利按年增79.2%,符合市场预期

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透香港6月26日电---全球市值最大的珠宝零售商--香港周大福珠宝集团(1929.HK)周二公布,截至2012年3月31日止年度业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011/12年度 2010/11年度
每股盈利(港元) 0.685 0.395
末期股息(港元) 0.10 --
净利 6,340.6 3,537.6
收入 56,571.1 35,042.5
截止过户日期 8月22-24日
发放股息日期 9月7日
注:1. 周大福去年12月15日上市,公司在招股书预估2011/12年度净利不少于63亿港元,每股盈利不少于0.63港元.
2. 汤森路透I/B/E/S预测其去年净利为63.04亿港元.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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