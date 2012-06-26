版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 26日 星期二 16:54 BJT

〔表格〕周大福珠宝2011/12年度净利按年增79.2%,符合市场预期

路透香港6月26日电---全球市值最大的珠宝零售商--香港周大福珠宝集团(1929.HK)周二公布,截至2012年3月31日止年度业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011/12年度 2010/11年度

每股盈利(港元) 0.685 0.395

末期股息(港元) 0.10 --

净利 6,340.6 3,537.6

收入 56,571.1 35,042.5

截止过户日期 8月22-24日

发放股息日期 9月7日

注:1. 周大福去年12月15日上市,公司在招股书预估2011/12年度净利不少于63亿港元,每股盈利不少于0.63港元.

2. 汤森路透I/B/E/S预测其去年净利为63.04亿港元.(完)

浏览周大福珠宝其他新闻,请点选[1929.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐