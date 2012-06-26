〔离岸人民币〕中日贸易中人民币支付额仅1.3%,本币结算前景诱人--SWIFT

路透香港6月26日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告指,中日两大经济体目前大部分的支付仍然都是通过美元这种第三方货币进行,特别是双方支付中的人民币使用量仅占1.3%.因此,对于全球第二大和第三大经济体而言,推动本币的相互支付机会良多.

而从日本的角度看,日本对中国(包括香港)的出口(收款)中日圆占比为54.3%,而日本对中国(含香港)的进口(付款)中日圆占比为35.0%.

"中国(包括香港)与日本之间使用量最大的货币是美元,5月占客户发起支付总额的52.4%.日圆位居第二,占43.9%, 其次则是港元、人民币和欧元."报告称.

报告并显示,人民币5月份继续在全球的支付货币中表现良好,金额环比更是增加了32.3%,高出全球货币支付量环比12.9%的增速;而市场占比增加至0.40%,较4月的0.34%继续上升.

但人民币在全世界支付货币中仍然排名第16位.

人民币与日圆于6月1日起正式开始直接交易,以便利人民币和日圆在贸易结算中的使用,满足经济主体降低汇兑成本的需要.根据日本公布的数据,2011年与中国(含香港)的贸易总额已达3,461亿美元.

中国政府已允许日本购买650亿元人民币(约合103亿美元)的中国国债,而此前,中国已在持续购买日本政府公债.(完)