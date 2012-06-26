〔离岸人民币〕中日贸易中人民币支付额仅1.3%,本币结算前景诱人--SWIFT

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月15日
路透香港2月15日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
路透香港6月26日电---环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告指,中日两大经济体目前大部分的支付仍然都是通过美元这种第三方货币进行,特别是双方支付中的人民币使用量仅占1.3%.因此,对于全球第二大和第三大经济体而言,推动本币的相互支付机会良多.
而从日本的角度看,日本对中国(包括香港)的出口(收款)中日圆占比为54.3%,而日本对中国(含香港)的进口(付款)中日圆占比为35.0%.
"中国(包括香港)与日本之间使用量最大的货币是美元,5月占客户发起支付总额的52.4%.日圆位居第二,占43.9%, 其次则是港元、人民币和欧元."报告称.
报告并显示,人民币5月份继续在全球的支付货币中表现良好,金额环比更是增加了32.3%,高出全球货币支付量环比12.9%的增速;而市场占比增加至0.40%,较4月的0.34%继续上升.
但人民币在全世界支付货币中仍然排名第16位.
人民币与日圆于6月1日起正式开始直接交易,以便利人民币和日圆在贸易结算中的使用,满足经济主体降低汇兑成本的需要.根据日本公布的数据,2011年与中国(含香港)的贸易总额已达3,461亿美元.
中国政府已允许日本购买650亿元人民币(约合103亿美元)的中国国债,而此前,中国已在持续购买日本政府公债.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
路透香港2月15日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 台币出量收升逾1角，连三升续创21个月新高 * 外资疯拥台股大抛美元，净汇入约四亿美元 * 日圆走贬台币强升，进口商散户逢低买日圆 * 台币明日交易区间料在30.650-30.850 路透台北2月15日 - 台币兑美元周三连三日收升，续创21个月新高。汇银人士表示，受外资持续 疯狂涌入激励，今天台币顺利攻克30.800关卡，且一度企图挑战30.700大关，最高冲至30.704，劲升逾1.64角 ；惟随即吸引进口商及散户买入日圆，间接提供美元支撑，台币收盘守稳在30.700以上。 他们表示，外资在台股买超金额扩增至逾百亿台币，且净汇入约4亿美元，今天一大早外资进场大举抛售 美元，加上出口商忧台币续升，跟进外资抛汇行列，带动台币一路强攻，30.700重要关卡价位亦岌岌可危。 〞继续升啊，外资一直丢(卖美元)，有人喊出这波台币会升到30.500，吓死一堆出口商！〞一大型外资保 管行交易员说。 他说，今天外资汇入力道相当强劲，出口商眼见台币升不停，一些撑不住的出口商进场砍美元，促使台币 强劲升值
注：欧宝在英国经营Vauxhall品牌汽车，并设有工厂 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选