《香港报摘》--其他报纸重要消息6月26日

* 明报:

--熟悉北京的政情人士指出,即将公布的嘉惠香港措施分为金融、CEPA、旅游及粤港合作4个层面.金融方面, 筹备超过5年的跨境ETF(追踪一篮子股票,在交易所买卖的基金)亦有望在本周内宣布放行;而个人人民币兑换上限每天2万元将获放宽;另外,本港旅行社在内地设点,亦将由广州扩展至珠三角.(B01)

--消息人士透露,在人民币合资格境外机构投资者(RQFII)框架下推出的人民币计价A股ETF,首批发行规模约为200亿元人民币,由易方达、华夏、嘉实及南方摊分.(B01)

* 星岛日报:

--香港交易所(0388.HK)主席周松岗表示,这次国债挂牌只提供二手买卖,期望下次以IPO(公开招股)形式发售,让投资者如认购新股和iBond(通胀挂钩债券)般方便,并强化本港债券市场地位.他又称,人民币A股ETF在港上市工作如火如荼,料最快7月成事.(A02)

--江西金属矿企--万国国际周一(25日)举行投资者推介会,入场费为4,242.33港元,计画本周四(28日)招股.从事烟盒包装的顺泰控股亦上载公开招股书,上市前派股息1.65亿港元,比2011年全年纯利更为高. (B02)

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行环球金融市场部总经理张卫中表示,人民币债券的发行金额稳步增长,期限品种更为丰富,已形成收益率基准指标.他预期,今年人民币国债对机构发行部分的认购会比去年踊跃.(B02)

* 苹果日报:

--渣打银行(2888.HK)(香港)行政总裁洪丕正预期,未来5年,随着人民币占中国对外贸易结算比重,从目前10%跃升至20%或以上的动力下,香港离岸市场人民币存款对整体存款总额占比,有机会由现时逾8%增至介乎15至20%. (B06)

* 东方日报:

--星展银行经济研究部高级分析师梁兆基认为香港或会于9个月后陆续出现倒闭潮.该行预测香港全年整体经济增长约2%,比去年同期大幅倒退3个百分点;通胀则会从去年的5.3%回落至4%.(B03)

--国药控股(1099.HK)宣布,与作为普通合伙人的国药资本、中国医药集团总公司、复星医药及其他投资者订立协议,藉以成立上海国药股权投资基金合伙企业,预期合伙基金的总资本承担为10亿元人民币. (B04)

* 文汇报:

--东方汇理亚洲(日本除外)高级经济师高德信预料,内地今年全年经济增长为8%,人行下半年将减息0.25厘,并3次调降存款准备金率,其中第三季减两次,第四季减一次,总共为150点子.(B01)

--本月辞职的思捷环球(0330.HK)行政总裁范德施(Ronald Van der Vis)承诺最长留任一年,并不排除未来留在董事会的可能性,会确保职位的平稳交接.他强调,思捷没有展开收购谈判,也不存在任何会计问题.(B02)

* 大公报:

--总括截止本月24日止,五大发展商售楼成绩.长实(0001.HK)及信置(0083.HK)上半年不约而同,均售出1,400伙及套现120亿港元,双双称冠.新地(0016.HK)期内只套现超过63亿港元而排第四,新世界发展(0017.HK)套现70亿港元排第三. (B03).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红

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