〔港报财经评论〕欧洲纷争有史为监--信报6月26日

欧洲纷争有史为监/ 习广思

股市之闷,开始考验投资者的耐性.本周四期指结算,加上欧盟峰会,投资者既忍得住双手近一个月,也不妨再忍多一会.恒指依然在19,000点水平争持,全日高低波幅约200点,收报18,897点,下跌97点,大市成交额只有374亿港元,沽空比率上升至11.22%.恒指昨天全赖中移动(0941.HK)、汇控(0005.HK)支撑大局,但国企指数走势正在告急,昨日中资金融股、资源股回软,国指收报9,364点,随时再试低位.中资股走势不甚乐观,A股疲弱是拖累因素之一.内银股走势疲惫不堪,早前央行的不对称减息及市场竞争加剧,均对内银股盈利前景添上更多不明朗因素.事实上,中资股的盈利前景值得投资者留意,美股已经踏入盈警期,近期港股亦有此现象.东岳(0189.HK)上周发盈警后,股价跌势未止.胜利管道(1080.HK)昨天发盈警.分析员警告味千(0538.HK)有机会再发盈警,一连串坏消息把股价推跌.

就算是联想(0992.HK),投资者对公司的解画似乎没太大信心,一方面获利,另方面对环球宏观状况欠缺信心.其次,水泥股尚未见底,煤炭股持续寻底,多间水泥公司已发盈警,而煤炭盈利也不会乐观.中资股盈利下滑所引起的忧虑,要等分析员调低预测后方可释除.相对各家发盈警的公司,近期走势偏强的股份及板块包括电力股、内房股,这些均是去年的低残股,港股在成交低迷下,板块轮动情况持续.值得留意的是,电力股整固后,昨天逆市上升,华能(0902.HK)、华电国际(1071.HK)突破250周线,大唐发电(0991.HK)升穿150周线.

第二批iBond4214.HK正式挂牌,最高见105.2港元,最低104.85港元,账面回报约5%,与预期一样,经银行买卖再扣交易及手续费,仍有逾4厘回报,首日成交额7.08亿港元,相信部分成交是孖展投资者急于首日沽出.

不过,iBond完全是一面镜子,反映香港小小投资者又要贪又要惊的本性.明明就是一个低回报的投资,是长期的定息工具,却沦落到全城讨论是追货、持有还是沽出,甚至乎憧憬价格要像去年般升至106港元.这正好说明在投资者心目中,彻头彻尾把它视作为一只IPO新股,根本是本末倒置.iBond本来就是简单的投资工具,首日挂牌到价便沽出,否则便作长线持有至到期日,对小投资者而言,没有追货这回事.(B03)

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美元未能稳守80日圆/ 苏子

近日美元兑日圆升至100天SMA阻力附近便遇上严峻阻力,乏力破关而上,汇价在昨天亚洲市触及80.62高位后便在庞大沽压下正式掉头回落,到昨天伦敦入市后已经跌破80心理关口,暂时最低曾见79.74水平,此低位已略为下破50天SMA的79.82支持.若然昨晚美元兑日圆可以顺利跌破50天SMA支持并且以大阴烛不利形态低收,料稍后将会进一步下破20天SMA的79.25支持,从而下试20天保历加通道的底部支持甚至本月1日所造的77.64低位.美元兑日圆昨晚的走势若再次重拾弱势,将反映市场的避险情绪再次升温,结果令日圆受到避险资金追捧而转强,与此同时,美元兑日圆亦因此被市场积极抛售而明显转弱过来.美元兑日圆稍后一旦跌破本月1日的低位,相信将可展开新一轮单边下跌浪.短线而言,美元兑日圆一定要有力升逾100天SMA阻力收市才可避免以单边市形式继续往下寻底.

欧罗兑美元已经跌破1.25心理关口,暂时最低曾见1.2469水平.从即市的价位走势上看,欧罗兑美元跌至1.2475水平附近已见不俗的承接力,已自上述低位略为回升至1.2485水平.由于目前市场情绪仍以看淡欧罗汇价的大方向为主,故昨晚欧罗兑美元若未能在跌破1.25心理关口后配合市场的看淡情绪进一步往下寻底,到最后收市时1.25心理关口更可以失而复得,那便要小心可能出现假突破的走势陷阱,今天欧罗兑美元的走势或会再度明显转强,并返回1.26关口以上波动.昨天欧洲市欧罗兑英镑曾低见0.8018水平,0.80心理关口再次面临考验.如昨晚欧罗兑美元可以重返1.25心理关口以上波动及收市,相信欧罗兑英镑应可继续保持在0.80心理关口以上波动,不致进一步破关而下.

如稍后欧罗兑英镑一直稳守0.80心理关口不破,并且更显着升回50天SMA阻力以上收市,那便要提防欧罗兑英镑或会出现一个较为显着的单边升浪,并突破本月15日所造的0.8153高位,从而挑战更为关键的100天SMA阻力.如欧罗兑美元及欧罗兑英镑稍后均见在低位获得支持并且成功转弱为强,那便要小心美元整体走势将会出现较为明显的下跌浪,而美汇指数亦会因此出现逆转性的回落并下破50天SMA支持,考验上月21日所造的80.90低位的支持力.如美元下跌的同时,美元兑日圆仍保持在100天SMA阻力以下波动,小心后市美元兑日圆的下跌浪或由美元整体走势转弱所驱动.(B10)