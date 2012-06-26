〔港报财经评论〕中港市势弱,待政策救助--经济日报6月26日

中港市势弱,待政策救助/ 林瑞芬

港股成交额昨报374亿港元,恒指昨收报18,897,跌0.5%.国指则跌1.5%,收报9,364,中资股较为弱势,可能为中国内地股市拖累.沪深300指数及上证综合指数昨分别跌2.2%及1.6%.西班牙经济部正式请求千亿欧元援助,观察该国10年期债息即时的反应不太坏,反映之前曾冲逾7厘早消化.欧洲央行上周五表示,将开始放宽贷款操作中的抵押品范围,接受评级较低的资产,以缓解受困银行不断上升的融资压力,是六个月以来第二次采取此类措施,可见有关方面仍在全力救火.在如此复杂的欧债问题前,期盼本周的欧盟峰会是欧洲债务危机的转捩点,还是有点异想天开.希腊新任总理和财政部长已公布,均将因病无法出席本周稍晚的欧盟峰会,国际贷款方也因而推迟出访雅典计划.峰会对希债问题带来突破性解困方案的冀望可消失,只有刺激经济方案公布.而就欧盟财政或货币或银行联盟都可能只能提出一个大统一路线,难有具体落实方案,又是得个”等”字.

从美元及欧元的走势反映,金融市场现在已经降低了对于峰会达成具体进展的预期.对欧盟峰会冀望不大,倒说是好事,不然,股市汇市先涨,之后反被指失望,跌得更伤.暂未能承受希腊脱欧后果,欧债问题总是迂回曲折,各国政治博弈下亦有机会出现绝处逢生可能,用时间换取纾解之法.事实上,一向坚持紧缩措施的德国总理默克尔也会让步,首先是同意欧元区推出刺激经济措施.另据彭博报道,之前为默克尔反对的德国中国及地方政府联合债券计划亦成行,德国政府同意支援一种责任承担的形式,承销16个地方债券,中国和地方政府计划2013年联合发行债券.默克尔都有让步时候,不能断绝德国不会接受欧洲共同债券的冀望,当然,要达此步,预期还需要时间去清除各类政治障碍.

恒指现在闷跌,还好见看好的投资者未放软手脚,昨在逆势之中,力托中移动(0941.HK)及汇丰(0005.HK),昨分别升1.2%及0.5%.技术上,恒指之前未能完成小型头肩底量度上升目标至20,000而回,理论上,回吐若守19,000勉强为技术后抽,但昨收见18,897,略低于支持走势不大理想,不宜进一步失守自6月4日低位18,056涨至上周高位19,579的一半回吐幅度约18,800,失守18,800,不然,这个头肩底形态受破坏告失效,再次考验约18,000支持位.从附图恒指日线图示,恒指自3月失守50天线后,5月曾假突破反弹,最终再挫至今,仍受制50天线19,600左右,反映港股的弱势未扭转,弱势的扭转,当以参考恒指最终能冲破50天线及企稳其上方为准.(012)

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中金:三大理由买内银/ 余少文

中国内地股市四连跌,国指三连跌,短期走势易跌难升,但中金对中国内地银行业调研后,认为净息差中长期下调有压力.不过有三个原因可支持内银股第三季好转,换季是买内银股时机,第三季转守为攻.国指昨开市后持续下跌,全日跌140点或1.5%,收9,364点,成交额微升至77亿港元,尽管国指已三连跌,但仍有约四分一主板H股逆市上升,电力股和航空股表现相对为佳.至于红筹指数跌29点或0.8%,收3,670点,成交额44亿港元,公用股受追捧,中移动(0941.HK)、粤海投资(0270.HK)、华润电力(0836.HK)等逆市造好.中资股表现差劲,相信是中国内地股市未见起色,反而录得四连跌影响.上证综合指数昨日更率先跌穿3月低位,过去四个月走势呈一浪低于一浪走势.若然反弹,最好升越50天线及企稳,否则或要下试今年1月初低位2,132点.

尽管中港两市齐下挫,但内银股A股较H股表现为佳,九行H股齐跌,A股中只有建设银行(0939.HK)、中信银行(0998.HK)和中国银行(3988.HK)的A股下跌.都希望内银股可以见底,只是期望越大,到目前为止则失望越大,尤其利率市场化因素下,不少人都看淡内银股,中金公司昨日发表报告,指内银股第三季转守为攻.中金报告指出,近期安排海外投资者组织到北京、重庆和成都三地银行业作调研,期间拜访发改委、人民银行、银监会、地方银监局及金融办等监管机构,以及工商银行(1398.HK)、中行、农业银行(1288.HK)、中信银行(0988.HK)、重庆农村商业银行(3618.HK)等五间上市银行.而多数银行认为今次非对称减息及利率市场化的推进,对2012年影响有限,但对中长期的息差造成较大压力,同时预期央行下半年会继续减息,但利率浮动范围的继续扩大则需要较长时间.

报告称,大部分银行表示今年以来,各行业的有效信贷需求均出现滑落,即使基建、房地产等行业资金需求仍大,但银行出于风险管理,也限制对这些行业的信贷投放.但中国对地方融资平台贷款有松动迹象,相信地方债可望平稳过渡今明两年的还款高峰.(010)