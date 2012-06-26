〔表格〕香港大家乐2011/12年度净利按年下滑约8%,符合预期

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透香港6月26日电---香港大家乐集团有限公司(0341.HK)周二公布,截至2012年3月31日止年度业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011/12年度 2010/11年度
每股盈利(港元) 0.8378 0.9158
末期股息(港元) 0.45 0.45
净利 473.80 514.33
收入 5,956.44 5,332.64
截止过户日期 9月7-11日
发放股息日期 9月27日
注:大家乐集团为香港连锁快餐店营运商.汤森路透I/B/E/S预测其去年净利为4.7亿港元.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。