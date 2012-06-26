版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 26日 星期二 16:31 BJT

〔表格〕香港大家乐2011/12年度净利按年下滑约8%,符合预期

路透香港6月26日电---香港大家乐集团有限公司(0341.HK)周二公布,截至2012年3月31日止年度业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011/12年度 2010/11年度

每股盈利(港元) 0.8378 0.9158

末期股息(港元) 0.45 0.45

净利 473.80 514.33

收入 5,956.44 5,332.64

截止过户日期 9月7-11日

发放股息日期 9月27日

注:大家乐集团为香港连锁快餐店营运商.汤森路透I/B/E/S预测其去年净利为4.7亿港元.(完)

浏览大家乐其他新闻,请点选[0341.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐