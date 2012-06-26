〔香港个股〕新奥能源有信心收购中国燃气方案将获股东通过,收盘涨逾3%(更新版)

(新增代理谘询机构报告内容)

* 新奥称有信心获股东通过中国燃气收购要约

* 代理谘询机构ISS建议投资者投赞成票

* 新奥周二收升逾3%

记者 雷美珍

路透香港6月26日电---中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)将于下周五举行特别股东会就对中国燃气(0384.HK)收购要约进行表决,公司管理层有信心可以获得股东支持,但未知能否在截止期限达成所有先决条件,使收购要约作实.

新奥能源周二收涨3.29%,报28.25港元;跑赢大市恒生指数.HSI0.45%升幅.

新奥与中国石化(0386.HK)(600028.SS)于去年12月中以财团形式,向中国燃气提出每股3.5港元的收购要约,涉资高达167亿港元.要约其中一项先决条件是须在7月6日的新奥股东会通过批准.

新奥首席财务官郑则锷周二在公司周年股东大会后向记者表示,在5月底发出股东通函后曾与股东进行沟通,而股东对该项收购要约甚表支持,因此有信心在即将举行的股东会上获得通过.

至于财团会否调整收购价格,郑则锷强调,"不会对价格作出评论,一切以公告为准."

面向机构投资者的代理谘询机构Institutional Shareholder Services(ISS)的报告建议,新奥股东应在7月6日的股东会上投赞成票,因为"收购要约容许新奥以具吸引力的价钱去收购中国燃气的控制性权益,并提升管理效率,扩大市场份额以及增加采购方面的议价能力."

ISS的报告并指出,新奥预期其支付的收购代价约50亿港元,而公司手持现金33亿元人民币,能够应付大部分收购价款,对债务融资的需求有限.

新奥与中石化在财团的持股比例分别为55%及45%.在要约发出后,新奥被三大国际信贷评级机构穆迪、标准普尔以及惠誉列入负面观察名单,因担心交易对新奥的财政状况产生负面影响.

根据汤森路透的数据显示,机构投资者占新奥能源的股权比重约39%,而大股东兼公司主席王玉锁的持股约为31%.

只要超过50%的投票票数赞成,议案便获得通过.由于交易与大股东之间没有构成利益冲突,因此王玉锁可以在此次股东会上投票.换言之,投票率愈低,议案获得通过的机会愈大.

王玉锁没有现身新奥今天的周年股东大会,而自收购要约出现以来,王玉锁均从未就要约作公开露面及解画.

除了新奥股东会的批准,财团尚须取得中国商务部反垄断审批以及其他政府的批准,收购要约方可作实.现时收购要约截止期限至7月6日止,即新奥股东会同日.

不过中国燃气现价高于要约价,令财团的收购增添难度,亦被外界一致看淡.

中国燃气周二收跌1.34%,报3.68港元.(完)

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