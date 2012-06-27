《香港报摘》--经济日报6月27日

* 要闻版头条:

--连日闷局,投资界料港股即将静极思动.大市交投疏落,连续三天在400亿港元的低水平徘徊,据近四年数据,一旦连续三天成交400亿港元以下,未来五个交易日将开始有明显方向,一个月内恒指升跌变幅更多见双位数.

* 其他:

--合和实业(0054.HK)公布,已完成湾仔合和中心二期酒店项目补地价及换地,涉及补地价37.26亿港元,每平方尺补地价约3,400港元,项目将提供逾1,000间酒店客房,总投资额90亿港元,料2018年竣工.

--财政部第四度来港发行人民币债券,机构投资者部分将于明日进行招标,同日上午举行发债仪式.至于零售投资者最关注的票面息率亦将于明日定价,周五(29日)公开发售,至7月13日截止认购,每手入场费1万元,将于7月20日港交所(0388.HK)挂牌.

--即将为首只B+H股的内蒙伊泰煤炭(900948.SS),将于今天在港举行投资者推介会,周五公开招股,集资额约11亿美元;市传已引入大唐集团、宝钢集团等基础投资者,认购金额约3亿美元.伊泰料于7月12日挂牌,每股招股价范围43-53港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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