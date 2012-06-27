《香港报摘》--经济日报6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--连日闷局,投资界料港股即将静极思动.大市交投疏落,连续三天在400亿港元的低水平徘徊,据近四年数据,一旦连续三天成交400亿港元以下,未来五个交易日将开始有明显方向,一个月内恒指升跌变幅更多见双位数.
* 其他:
--合和实业(0054.HK)公布,已完成湾仔合和中心二期酒店项目补地价及换地,涉及补地价37.26亿港元,每平方尺补地价约3,400港元,项目将提供逾1,000间酒店客房,总投资额90亿港元,料2018年竣工.
--财政部第四度来港发行人民币债券,机构投资者部分将于明日进行招标,同日上午举行发债仪式.至于零售投资者最关注的票面息率亦将于明日定价,周五(29日)公开发售,至7月13日截止认购,每手入场费1万元,将于7月20日港交所(0388.HK)挂牌.
--即将为首只B+H股的内蒙伊泰煤炭(900948.SS),将于今天在港举行投资者推介会,周五公开招股,集资额约11亿美元;市传已引入大唐集团、宝钢集团等基础投资者,认购金额约3亿美元.伊泰料于7月12日挂牌,每股招股价范围43-53港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。